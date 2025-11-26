El próximo éxito de Pokémon, Pokopia, podría tener una curiosa relación con Pokémon Rojo y Azul

Una teoría impulsada por seguidores sugiere que Pokémon Pokopia podría estar ambientado en la misma región que Pokémon Rojo y Pokémon Azul, lo que implicaría que la nueva entrega hereda los cimientos del universo original. Según las especulaciones, la isla vista en los tráilers de Pokopia coincidiría con la zona conocida como Isla Canela, un área clásica de Kanto acerca de la penúltima medalla de gimnasio en los juegos originales, lo que ha despertado el interés y la curiosidad entre la comunidad. Quienes defienden esta hipótesis señalan varios elementos como indicios: primero, aseguran que tanto los Pokémon protagonistas, como Ditto y Tangrowth en su forma de Tangela, como algunos Pokémon salvajes vistos en Pokopia, aparecen en los listados de la primera generación, la misma de Rojo y Azul.

Segundo, la Pokédex mostrada en trailers recientes tiene un diseño que muchos consideran reminiscente de las versiones originales para Game Boy, lo que alimenta la conexión nostálgica. Además, detalles visuales, como paisajes de vegetación destruida y edificaciones deterioradas, recuerdan imágenes de zonas volcánicas de Isla Canela en versiones anteriores, lo que los fans interpretan como pistas deliberadas.

Este tipo de especulaciones, aunque no confirmadas, tienen cierto atractivo, ya que si Pokopia verdaderamente retoma el universo clásico, podría aportar un puente entre generaciones de jugadores, aquellos que crecieron con los títulos de Game Boy y quienes descubren Pokémon en consolas modernas, al tiempo que ofrecería una nueva visión del mundo original con mecánicas actualizadas, como gestión de recursos, construcción y supervivencia. Pokémon Pokopia está programado para lanzarse el 5 de marzo de 2026 en Nintendo Switch 2.

Pokémon Pokopia se prepara para ofrecer una nueva dimensión al universo de la saga

Por ahora, se trata únicamente de una teoría de de los seguidores, ya que ni los responsables del proyecto ni las fuentes oficiales han confirmado que la ambientación coincida con la de Rojo/Azul. Con todo, la especulación ya ha captado la atención en foros y redes sociales, generando debates intensos sobre si vale la pena esperar un juego que combine nostalgia y novedades. El tiempo y el lanzamiento del juego podrán confirmar si Pokopia es una reinterpretación de Kanto o simplemente una nueva isla con reminiscencias de lo clásico.

Lo que parece claro es que Pokémon Pokopia llegará para ofrecer una experiencia completamente diferente a lo que se ha visto hasta el momento, acercándose a lo que ofrecen otros títulos como Dragon Quest Builders, por ejemplo. Una idea que a buen seguro The Pokémon Company quiere mantener en el tiempo de manera paralela a los títulos tradicionales de la saga.