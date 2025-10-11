Última hora de la DANA Alice en España, en directo: las lluvias se intensifican en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares

La DANA Alicedeja este sábado una gran inestabilidad en la península, especialmente en la Comunidad Valenciana y Murcia, que ya han sufrido las consecuencias del fenómeno meteorológico en los últimos días. La Aemet ha indicado en sus redes sociales que el temporal y otros factores meterológicos han dejado lluvias intensas e incluso torrenciales en algunas zonas del Mediterráneo peninsular y Baleares.

En el comunicado publicado, la Agencia asegura que las temperaturas y precipitaciones se mantendrán hasta el lunes. A lo largo de este sábado, se espera que las lluvias se extiendan hacia el norte de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y Baleares.

DANA Alice en España, en directo hoy: lluvias persistentes en Valencia, Cataluña y Baleares