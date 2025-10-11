Sección patrocinada por
Directo
Última hora de la DANA Alice en España, en directo: las lluvias se intensifican en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares
La AEMET ha lanzado una alerta en redes sociales anunciando que las temperaturas y precipitaciones se mantendrán hasta el lunes
La DANA Alicedeja este sábado una gran inestabilidad en la península, especialmente en la Comunidad Valenciana y Murcia, que ya han sufrido las consecuencias del fenómeno meteorológico en los últimos días. La Aemet ha indicado en sus redes sociales que el temporal y otros factores meterológicos han dejado lluvias intensas e incluso torrenciales en algunas zonas del Mediterráneo peninsular y Baleares.
En el comunicado publicado, la Agencia asegura que las temperaturas y precipitaciones se mantendrán hasta el lunes. A lo largo de este sábado, se espera que las lluvias se extiendan hacia el norte de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y Baleares.
DANA Alice en España, en directo hoy: lluvias persistentes en Valencia, Cataluña y Baleares
La alerta naranja en Cartagena y Mazarrón estará activa hasta las 7.59 horas de este sábado, después baja a amarilla
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene en aviso por lluvias y tormentas al Campo de Cartagena, Mazarrón y la Vega del Segura para las primeras horas de la jornada del sábado. En concreto, la Vega del Segura estará en aviso amarillo por lluvias desde la medianoche y hasta las 7.59 horas. A partir de esa hora, desaparecerán todas las alerta. En el caso del Campo de Cartagena y Mazarrón, estarán en alerta naranja hasta las 7.59 horas y, desde esa hora y hasta las 14.00 horas, el aviso descenderá a amarillo.
El presidente de Murcia recorre las zonas afectadas por riesgo de desbordamiento
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, recorre esta madrugada las zonas afectadas por riesgo de desbordamiento a causa de las lluvias caídas por la dana Alice.
A lo largo de la madrugada, López Miras se ha reunido con varios alcaldes de los municipios afectados como Los Alcázares, Torre Pacheco y San Javier para comprobar la situación y analizar las consecuencias del temporal, además de pedir prudencia a la población.
De esta forma, el presidente murciano se ha reunido esta madrugada con el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, para hacer seguimiento del desbordamiento de las ramblas.
Abre al tráfico la autovía de La Manga y siguen cortadas otras 4 carreteras del Mar Menor
La autovía de La Manga (RM-12) ha abierto al tráfico en ambos sentidos alrededor de las cinco de la mañana de este sábado, aunque se mantienen cortadas otras cuatro carreteras de la comarca de Cartagena y Mar Menor, ha informado en su cuenta de X la Consejería de Fomento de Murcia.
Así, no se permite circular hasta el momento por la autovía del Mar Menor (RM-19), en sentido Murcia; la RM-F33 en El Mojón (San Pedro del Pinatar), la RM-F54, en Cartagena y la RM-F29, en San Javier.
Asimismo, se recomienda circular con precaución por otras tres vías de la red regional: la RM-F14 y RM-F12, en Torre Pacheco, y la RM-F35, en San Javier.
La Aemet lanza un aviso especial por las fuertes lluvias
"El temporal asociado a la dana Alice y otros factores dejará lluvias muy intensas, incluso torrenciales, en el Mediterráneo peninsular y Baleares hasta el lunes. ¡Precaución!", ha publicado la Agencia en sus redes sociales.
✕
Accede a tu cuenta para comentar