Nintendo Switch 2 ha descubierto una nueva función totalmente desconocida

Nintendo Switch 2 está siendo todo un éxito. Según las datos ofrecidos por la propia compañía japonesa, la máquina ha conseguido superar los 6 millones de unidades vendidas en sus primeras semanas, algo que no se había visto en el lanzamiento de ninguna otra consola hasta la fecha. Además, sus capacidades son tan amplias, que a medida que pasa el tiempo se van descubriendo nuevas funciones del sistema, como el que se acaba de revelar.

Recientemente la comunidad descubrió una función oculta en Nintendo Switch 2:. Este hallazgo se atribuye al título Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, de Capcom, que incluye en sus ajustes la opción para activar este modo, aprovechando completamente monitores 21:9 sin sacrificar rendimiento, aunque aúnen este formato.

Hasta ahora, ningún otro juego de lanzamiento ha demostrado compatibilidad con el modo ultrapanorámico. Esto coloca a Kunitsu-Gami como pionero en esta área en la plataforma, lo que resulta especialmente prometedor para quienes buscan sacar más partido a sus setups con pantallas más panorámicas. Habrá que ver qué otros juegos incluyen esta importante función en la consola de nueva generación de la firma japonesa.

Nintendo Switch 2 sigue desvelando grandes secretos

El descubrimiento demuestra que, aunque Switch 2 utiliza por defecto el estándar 16:9, ya es capaz de ofrecer experiencias visuales más inmersivas en monitores ultrapanorámicos cuando un juego lo permite. Por el momento, se desconoce si Nintendo o más desarrolladoras adoptarán esta función, aunque el paso dado por Capcom podría servir como inspiración. De este modo, la compatibilidad ultrapanorámica en Nintendo Switch 2 representa una innovación significativa, con potencial para expandirse si más títulos deciden implementar esta opción en el futuro.

Habrá que ver si Nintendo Switch 2 aún tiene más secretos por desvelar, ya que a medida que van pasando las semanas desde su lanzamiento se siguen desvelando algunos detalles impresionantes de la consola de nueva generación de la marca afincada en Kioto.