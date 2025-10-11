Precio de la luz hoy, sábado 11 de octubre, por horas: en este momento podrás encender el horno

Sigue bajando el precio de la luz. Este sábado, el megavatio hora está en una media diaria de 73,7 euros, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este sábado 11 de octubre?

Habrá momentos a evitar este sábado, por supuesto. La madrugada ha sido especialmente cara, con el MWh por encima de los 100 euros durante toda la noche hasta las 09:00. Pero lo peor llegará de nuevo esta noche, cuando a partir de las 19:00 vuelva a superar esa barrera. El megavatio hora estará más caro a las 21:00, cuando estará cotizado en 109,81 euros hasta las 22:00 horas.

Por el contrario, habrá un amplio margen para poder hacer consumo eléctrico sin demasiadas preocupaciones: entre las 11:00 y las 17:00 euros el MWh estará por debajo de 20 euros, y a partir de las 12:00 hasta las 16:00 por debajo de cinco euros. El momento más barato del día, entre las 15:00 y las 16:00, con el MWh a tan solo 3,72 euros.

Precio de la luz por horas hoy, sábado 11 de octubre