'Gen V' al fin confirmó en secreto cómo de vulnerables son realmente los superhéroes de 'The Boys'

Desde que se estrenó la serie The Boys en Prime Video, la franquicia ha dejado claro el impacto que pueden tener los superhéroes en un mundo despiadado. Sin embargo, a pesar de su arsenal de poderes únicos, la nueva temporada de Gen V confirmó que no son tan fuertes como parecían. Teniendo en cuenta que El Patriota o Soldier Boy son máquinas de matar desquiciadas, es innegable que los superpoderes suponen un enorme problema.

Si bien es cierto que existen ciertos superhéroes que emplean bien sus capacidades, el universo ficticio también está repleto de villanos fácilmente corrompibles que se aprovechan de su don para su propio beneficio. La mayoría de los personajes de la quinta temporada parecen continuar esta tendencia, con Cipher, Stacy Ferrera y Dogknott sirviendo a Vought de una forma u otra.

'Gen V' es un spin-off que expande el horizonte de 'The Boys'

Para empeorar las cosas, el ejército de superhéroes liderado por El Patriota tomó el control de Estados Unidos en la cuarta temporada de The Boys, lo que dificultó aún más la lucha contra ellos. Sin embargo, una escena de Gen V indica que los superhéroes tienen una vulnerabilidad evidente que no solo los debilita, sino que también sugiere que su alzamiento está casi destinado al fracaso.

Gen V ha sido una gran incorporación al universo de The Boys, ya que ha ampliado considerablemente su universo. Lo más curioso fue el momento en que Cipher hizo una revelación discreta y significativa al sugerir que los superhéroes eran superados en número por millones en todo el mundo.

Aunque podría estar exagerando esta estadística para motivar a sus estudiantes a alcanzar su máximo potencial, parece razonable suponer que existen muchos más humanos que superpoderes en el mundo. Al fin y al cabo, el Compuesto V estaba limitado. Claro está que personajes como El Patriota y Soldier Boy podrían matar a decenas o cientos de personas en cuestión de minutos.

Sin embargo, la gran cantidad de humanos en comparación con los superpoderes hace inevitable que los primeros acaben superando a la mayoría de sus oponentes que no estén tan mejorados. Por lo tanto, la sorprendente revelación de Gen V indica que los humanos serían los grandes favoritos en caso de que se produjera un conflicto a gran escala.