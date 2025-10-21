El episodio más devastador de 'The Boys 5' sugiere qué miembros del equipo principal morirán

Teniendo en cuenta la naturaleza de la serie, es muy probable que la última temporada de The Boys desemboque en una auténtica carnicería. Aunque es evidente que ningún personaje está a salvo de la masacre, el futuro se presenta particularmente sombrío para algunos personajes principales. Basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, es evidente que la serie de Prime Video ha tomado un camino diferente. Sin embargo, el espíritu original parece inalterado.

Por ejemplo, la última parte de la serie de cómics mostró cómo El Patriota se hizo con el control de la Casa Blanca. Asimismo, la cuarta temporada de The Boys terminó con el villano principal buscando la manera de convertirse en el presidente ilegítimo de Estados Unidos. Además, los nuevos episodios mostrarán cómo los protagonistas se movilizan contra el régimen de El Patriota, mientras lidian con la amenaza que supone Billy Butcher.

El cierre 'The Boys' en Prime Video apunta a ser violento

Pues bien, pese a que algunos títulos de estos episodios de la última temporada de The Boys aún no se han anunciado en su totalidad, existe uno que podría haber revelado más de lo esperado. Aunque generalmente no revelan demasiado, uno destaca especialmente por nombrar a tres personajes muy específicos. El título del episodio en cuestión es "The Frenchman, the Female, and the Man Called Mother's Milk". A priori, esto no tendría por qué parecer demasiado relevante. Sin embargo, al revisar los cómics, la preocupación se vuelve real.

La historia original de Garth Ennis concluye con Billy Butcher desatando una masacre a causa de su obsesión de eliminar a todos los supers del planeta. En su sangriento viaje, Billy Butcher se lleva por el camino a Frenchie, a la Hembra y a MM. Como es lógico, esto deja a Hughie como el único miembro vivo del equipo. Por otro lado, en comparación con los cómics, Frenchie, Kimiko y MM han recibido una caracterización más profunda en la serie de televisión.

Aun así, este trío de personajes debería morir a manos de Billy Butcher por una razón en concreto: el líder de The Boys debe volverse verdaderamente irredimible. Lo cierto es que las muertes de Frenchie, Kimiko y MM también harían que la supervivencia de Hughie pareciera más importante, suponiendo que el personaje de Jack Quaid fuera realmente el único superviviente, que es lo que sucede en los cómics.