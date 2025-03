PS5 ofrece un regalo gratis muy especial disponible para todos los jugadores por tiempo limitado

Los jugadores que poseen una PS5 esperan a que se complete el calendario de lanzamientos de la consola de actual generación, de modo que puedan acompañar a Death Stranding 2: On the Beach, que ya se acerca a su llegada a finales del mes de junio. No obstante, la sombra de un posible PlayStation Showcase se sigue extendiendo para poder ofrecer novedades importantes en el catálogo de PS5, de modo que se corta la racha de sequía en relación a títulos importantes en la consola de Sony.

Sin embargo, las novedades en el entorno de la marca japonesa no cesan, ya que PlayStation está muy comprometida con mantener la fidelidad de sus usuarios. En este sentido, la marca dispone de grandes argumentos y promociones que todos los poseedores de una consola puedan reclamar sin ningún tipo de coste. Y esto es precisamente lo que acaba de suceder en estos momentos con una nueva promoción disponible entre PlayStation y Apple que ya se ha podido disfrutar en el pasado.

Tres meses de Apple Music gratis con PS5

Mientras que una de las últimas promociones que se han podido disfrutar en este sentido ofrecía la posibilidad de reclamar tres meses de Apple TV+ para todos los poseedores de una PS5, en esta ocasión la unión entre ambas empresas ha dado lugar a un nuevo regalo de tres meses de Apple Music, de modo que los jugadores puedan seguir disfrutando de algunos de los servicios más interesantes de Apple. Esto es lo que hay que hacer para obtenerlo:

Busca la aplicación Apple Music en la barra de búsqueda de tu consola PS5 o encuéntrala en “Todas las aplicaciones” en la página de inicio de Medios.

Descarga y abre la aplicación Apple Music y siga las instrucciones en pantalla.

Inicia sesión con tu cuenta Apple o crea una cuenta Apple si aún no tienes una.

Disfruta de hasta tres meses de Apple Music sin coste adicional.

Con esto, todos los jugadores que lo deseen podrán contar con tres meses de Apple Music de manera completamente gratuita. Aunque se trata de una oferta limitada, hay tiempo más que suficiente para aprovecharla, ya que estará activa hasta el 16 de marzo de 2026, por lo que todos los jugadores de PS5 tienen prácticamente un año para aprovechar esta promoción tan especial.