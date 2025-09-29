La reacción de TheGrefg al récord de suscriptores de Kai Cenat en Twitch y lo compara con su marca: "Qué barbaridad"

Aunque en el panorama nacional TheGrefg es uno de los creadores de contenido más reconocidos y populares, cuando hablamos de escala internacional existen otros usuarios mucho más exitosos y con cifras mucho más superiores.

Fuera de la comunidad hispanohablante uno de esos gigantes es Kai Cenat, un streamer estadounidense que destaca por la cantidad de horas que dedica a hacer directos en Twitch y por la manera en la que se entrega a esta tarea.

Recientemente este creador ha superado por primera vez en la historia el millón de suscripciones activas en Twitch, un dato tremendo que ha dejado sin palabras a TheGrefg, al que no le ha costado reconocer que le parece asombroso.

TheGrefg compara su récord de subs con el de Kai Cenat

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger el momento en el que el murciano trataba esta noticia con su chat, dándole todo el mérito que merece un hito de esta envergadura.

Las cifras del estadounidense se pusieron por sí solas en contexto cuando el streamer comprobó que el segundo usuario con más suscriptores de la plataforma ahora mismo cuenta con poco menos de 74.000 y que el récord de Ibai es de 164.000, prácticamente 10 veces menos que Kai Cenat.

Por último, TheGrefg quiso comprar esta hazaña con su récord, conseguido durante el extensible que realizó y que duró prácticamente un mes. Con este evento el creador de contenido alcanzó las 88.000 suscripciones, una cifra elevadísima, pero que está a años luz de distancia de la de Kai Cenat.

Esto no le quita mérito al murciano, sino que más bien hace lucir todavía más impresionante los números que ha conseguido el estadounidense, que sigue en directo aumentando esta cifra y haciendo el récord todavía más inalcanzablepara los que vengan detrás.