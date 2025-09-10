TheGrefg aclara la polémica con su excámara: "Ha tenido problemas con los pagos con youtubers"

La repercusión con la que cuentan los creadores de contenido más grandes a menudo provoca que protagonicen polémicas prácticamente sin hacer nada o sin tener ninguna responsabilidad sobre ellas. En nuestro país streamers como Ibai o ElXokas son buenos ejemplos de ello.

Sin embargo, el último usuario en dar que hablar por una controversia ha sido TheGrefg. El murciano se ha visto obligado a aclarar una situación relacionada con las declaraciones de un excámara.

Muchos dieron por hecho que las palabras de este quejándose sobre youtubers que no le pagaron por su trabajo estaban dirigidas a Grefg, pero el creador de contenido ha aprovechado una de sus últimas retransmisiones para desmentirlo.

TheGrefg aclara que su excámara no se refería a él con sus quejas

La cuenta de TikTok auronooc ha sido la encargada de recoger las explicaciones del streamer, que quiso tratar este tema antes de empezar a jugar a nada. TheGrefg explicó que un seguidor le avisó de las palabras de su excámara y que, después de verlas por sí mismo, iba a aclarar la situación.

En el vídeo Satu, así es como se llama el antiguo colaborador del murciano, explicaba que había trabajado con creadores de contenido que habían llegado a no pagarle por sus horas, una situación que le molestaba especialmente porque “luego veía que se compraban coches Tesla”.

Para muchos este detalle fue suficiente para entender que las críticas iban directas al murciano, pero él lo ha desmentido: “Pero Teslas en Andorra hay a montones y Satu no dice ni siquiera mi nombre. Simplemente quería comentarlo muy rápido chicos porque Satu no se refiere a mí. Yo con Satu me llevo bien”.

De esta manera, el creador de contenido ha zanjado la polémica, que parece que solo se podrá reavivar si el cámara vuelve a hablar y apunta directamente hacia Grefg, algo que no parece probable.