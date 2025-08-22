Se anuncia oficialmente la precuela de 'Predator: Badlands' antes de su estreno en cines

Si eres de los espectadores que esperan con entusiasmo lo nuevo de la franquicia de ciencia ficción en Predator: Badlands, puedes marcar como prioridad en el calendario el anuncio de la precuela oficial. Marvel Comics ha confirmado un nuevo cómic one-shot que está ambientado en eventos anteriores a los de la película que llegará de la mano de Dan Trachtenberg.

También se sabe que el cómic one-shot llegará en noviembre junto con la película. Una historia completamente nueva que presenta por primera vez a Dek, el nuevo protagonista de la saga. Descrita como una pieza de rompecabezas que encaja a perfección en la renovada franquicia cinematográfica, esta precuela es un cómic que ningún seguidor querría perderse.

Dek, el nuevo protagonista de la saga

Según la sinopsis oficial que se ha compartido, el one-shot se centrará en un joven guerrero que recibe una tarea aparentemente sencilla de su padre: recuperar una pieza tecnológica de una nave espacial abandonada que se estrelló hace años. Sin embargo, en su interior acecha una amenaza mortal. El equipo creativo que está involucrado en el número está formado por el escritor Ethan Sacks y los artistas Elvin Ching y Oren Junior.

Portada de Predator: Badlands #1 Marvel Comics

El anuncio de Predator: Badlands #1 ha sido presentado como el preludio de la nueva entrega, con el director Dan Trachtenberg respaldando personalmente esta afirmación. El cineasta no solo será el encargado de escribir un prólogo para el número, sino que, al haber colaborado estrechamente con los creativos de Marvel, se pronunció sobre el ADN que comparten ambos medios:

"Predator: Badlands es la primera película que se inspira tanto en los cómics. Nos complace enormemente poder ver las páginas de una aventura que complementa a la perfección la película. El hecho de que Dek arrase en su propio cómic es un sueño hecho realidad".

Por supuesto, sigue siendo un misterio qué tipo de pistas surgirán de cara a un universo compartido entre Predator y Alien. Dicho esto, el público tiene motivos para justificar esas grandes esperanzas. Con Prey como un soplo de aire fresco en la franquicia, Dan Trachtenberg creó diferentes líneas en el tiempo que conducirían a un evento épico en la franquicia. Saldremos de dudas cuando Predator: Badlands finalmente se estrene en noviembre.