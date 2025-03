El regreso de God of War sería oficial en 2025 con algo más grande que una remasterización

La saga God of War se ha convertido en uno de los grandes baluartes de la marca PlayStation, algo que también se trasladará hasta la pequeña pantalla con la serie que prepara Amazon Prime Video que, sin haberse estrenado, ya ha renovado por una segunda temporada. Por lo tanto, las historias de Kratos y compañía parecen tener mucho recorrido durante los próximos años. De hecho, la licencia se encuentra en uno de sus momentos más importantes con la celebración de su 20 aniversario, aunque las grandes sorpresas al respecto todavía estarían por llegar.

Desde hace un tiempo se viene rumoreando con la posibilidad de que God of War reciba una recopilación remasterizada en PS5 para celebrar sus 20 años de existencia en el ecosistema PlayStation. Esta presunta colección incluiría los títulos clásicos de la saga griega como God of War, God of War II, God of War III, God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta y God of War: Ascension. Sin embargo, no hay ningún detalle oficial de este proyecto y ahora uno de los grandes insiders del sector del videojuego asegura que God of War regresará a la mitología griega, pero con un proyecto más ambicioso que nada tiene que ver con un recopilatorio remasterizado.

God of War tendría un proyecto paralelo a modo de precuela en marcha

El encargado de ofrecer esta información ha sido Jeff Grubb, una de las fuentes más fiables de la industria del videojuego. Según apunta, al consultar a sus informantes, God of War estaría de regreso en 2025 con algo muy especial. “La gente sigue preguntando sobre esto, así que intenté averiguar más. Todavía hay un proyecto de God of War ambientado en Grecia que saldrá este año, pero no es una colección remasterizada. Es un nuevo proyecto paralelo”, afirma el filtrador a través de sus redes sociales.

Una revelación que parece ir en la línea de los rumores que afirmaban que God of War contaría con una precuela protagonizada por un Kratos mucho más joven que acompañaría a su padre en una épica aventura. Por desgracia, Grubb no ha revelado ningún tipo de detalle a este respecto, por lo que habría que esperar hasta que Santa Monica o el estudio que se esté encargando de su desarrollo revele este proyecto, en caso de que exista finalmente.

Por otro lado, las declaraciones de Jeff Grubb parecen dejar claro que no es lo único que se está preparando en el entorno de God of War, por lo que tras su finalización en la mitología nórdica tras God of War: Ragnarok, puede que el futuro del Fantasma de Esparta pase por regresar de manera definitiva a sus orígenes o explorar otras opciones como la rumoreada mitología egipcia.