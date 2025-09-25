Resumen del State of Play del 24 de septiembre de 2025: juegos, tráileres y anuncios del evento

El State of Play de septiembre ha vuelto a cumplir con las expectativas fijadas siempre en este evento y ahora que ha llegado a su fin es el momento de recopilar la buena cantidad de anuncios, sorpresas y tráileres que hicieron vibrar a la comunidad.

Si no tuviste ocasión de seguir la retransmisión, aquí tienes un repaso completo con todo lo que se mostró.

Todos los tráileres de los juegos mostrados en el State of Play del 24 de septiembre de 202

Saros

Los creadores de Returnal regresan con una propuesta desafiante: Saros. En esta aventura, cada recurso encontrado es permanente y la progresión no se pierde a pesar de morir. El juego mostró un nuevo gameplay cargado de movilidad y combates intensos, además de presentar la mecánica de la Segunda Oportunidad, que permitirá resucitar tras la primera caída. Estará disponible el 20 de marzo de 2026.

Zero Parades for Dead Spies

Un RPG narrativo de espionaje con tintes surrealistas y paranoicos. En Zero Parades, los jugadores encarnan a Hershel, un agente brillante, pero marcado por la mala fortuna, en un mundo donde la confianza es un lujo y la traición acecha en cada esquina. Con tiradas de dados y elecciones estratégicas, deberás buscar redención en un viaje poco convencional. Llegará en 2026.

Microsoft Flight Simulator

El clásico de la simulación aérea aterrizará en PS5 el 8 de diciembre de 2025. Un anuncio que entusiasmará a los amantes de los vuelos y los paisajes realistas.

Battlefield 6

La saga bélica de EA promete un renacer con Battlefield 6. Además de su característico multijugador frenético, esta entrega incluirá un modo historia que busca aportar frescura a la fórmula. Su lanzamiento está previsto para el 10 de octubre de 2025.

Deus Ex Remastered

El legendario Deus Ex vuelve remasterizado para PS5, con mejoras gráficas y técnicas que aprovecharán el hardware de la consola. Su estreno será el 5 de febrero de 2026.

Halloween: The Game

El terror también tuvo su momento con Halloween: The Game, un sandbox en el que los jugadores podrán encarnar tanto a los supervivientes como al icónico Michael Myers. Una experiencia sangrienta y cargada de tensión que llegará el 8 de septiembre de 2026.

Last Epoch Orobyss

Se confirmó que Last Epoch Orobyss, la nueva expansión del ARPG, estará disponible en PS5. Nuevas maestrías y enemigos esperan en un desafío donde la supervivencia lo es todo.

The Seven Deadly Sins: Origin

El popular anime se expande con un juego de rol y acción cooperativo para hasta cuatro jugadores. The Seven Deadly Sins: Origin estará disponible el 28 de enero de 2026.

Nioh 3

Team Ninja y Koei Tecmo mostraron un espectacular tráiler de Nioh 3, confirmando su lanzamiento para el 6 de febrero de 2026. Una de las sagas más queridas del género regresa con todo su potencial.

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remake

La mítica saga de acción vuelve en forma de remake, listo para exprimir la potencia de PS5. El juego estará disponible el 19 de marzo de 2026.

Code Vein II

La secuela del exitoso RPG de acción fue una de las estrellas del evento. Con combates aún más desafiantes y un apartado artístico renovado, Code Vein II llegará el 30 de enero de 2026.

Let it Die: Inferno

El roguelite de acción Let it Die: Inferno invita a explorar un mundo devastado por un abismo que oculta un misterioso cristal de poder. Con escenarios cambiantes en cada partida y combates caóticos, llegará el 3 de diciembre de 2025.

Chronoscript: The Endless End

Un metroidvania con tintes narrativos en 2D que propone una “historia interminable” en la que el jugador, como Editor, debe guiar el desenlace de un misterioso manuscrito. Chronoscript: The Endless End se lanzará en 2026.

Crimson Desert

El nuevo RPG de acción de mundo abierto de Pearl Abyss mostró un extenso tráiler cargado de cinemáticas y batallas épicas. Crimson Desert se lanzará el 19 de marzo de 2026.

Gran Turismo 7

El legendario simulador de conducción celebrará sus 100 millones de copias vendidas con una gran actualización que sumará coches, circuitos y nuevas experiencias.

Marvel’s Wolverine

El broche de oro del evento lo puso Insomniac Games con Marvel’s Wolverine. El título promete conservar toda la brutalidad, violencia y esencia del personaje, con escenas cargadas de sangre y combates espectaculares. Su lanzamiento está previsto para el otoño de 2026.