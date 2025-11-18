Rubius apuesta por este título como ganador del Juego del año en The Game Awards: "Estoy seguro al 99%"

Dentro de toda la variedad que abarca hoy el día la creación de contenido, los videojuegos siguen siendo una parte crucial entre las temáticas que solemos ver en vídeos y emisiones en directo, sobre todo entre los usuarios más veteranos.

Rubius lo ha vuelto a demostrar dedicando los primeros minutos de su última retransmisión a comentar la última gran noticia de esta industria, las nominaciones de The Game Awards.

El prestigioso evento ha dado a conocer ya cuáles podrán ser los videojuegos que reciban galardones en la madrugada del 11 al 12 de diciembre en todas las categorías, incluyendo, evidentemente, los candidatos al GOTY.

Rubius tiene clara su apuesta para el GOTY

La cuenta de TikTok mundoclip_es ha sido la encargada de recoger las declaraciones del creador de contenido tras ver a los nominados en esta categoría. De entre los seis posibles ganadores, el que más le sorprendió ver aquí fue Donkey Kong Bananza.

Aun así, Rubius no dudó en destacar que le parece que todos los elegidos han hecho méritos para estar aquí mostrando su acuerdo con los finalistas y augurando que va a estar reñido.

A pesar de esperar que la decisión esté ajustada, el streamer reconoció cuáles son sus favoritos: “Yo obviamente, a ver, tengo un punto flojo por Death Stranding y Kingdom Come. Yo estas son mis cabras, eh. Para mí estas son mis cabras”.

Al margen de sus favoritismos, el creador de contenido también quiso jugar a adivinar cuál será el premiado y ganador de este prestigioso galardón, señalando que “está seguro al 99%” de que se lo va a llevar Expedition 33.

Lo cierto es que hay un pensamiento mayoritario dentro de la opinión general de la comunidad de aficionados a los videojuegos que reconoce este 2025 como un buen año para la industria, por lo que el punto de vista de Rubius es una buena representación.