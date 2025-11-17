El nuevo vídeo de Ibai junto al autor de la canción del momento que hace soñar con que aparezca en La Velada

Pocos o más bien ningún creador de contenido del panorama hispanohablante tiene la misma repercusión que Ibai Llanos. El creador de contenido vasco se ha ganado su fama a base de horas y horas de directos y, por supuesto, de sus famosos eventos sobre prácticamente cualquier temática.

A pesar de que casi cualquiera de sus proyectos se pueden considerar todo un éxito, como el calendario de adviento, es innegable que el más popular de todos es La Velada del Año.

Si el propio Ibai dedica gran parte de su año a pensar en esta cita, como ha demostrado confirmando que ya tiene todos los participantes de la siguiente edición, es normal que sus seguidores hagan lo mismo, ilusionándose con cada pequeña pista que sirva como adelanto de lo que se podrá esperar.

En este sentido, el último vídeo que ha compartido el streamer en su cuenta de TikTok ha levantado bastante revuelo por las personas de las que estaba acompañadas, nada más y nada menos que el productor y el cantante del tema musical del momento.

Ibai, bailando al ritmo de la Bzrp Music Session de Daddy Yankee

El vasco se juntó con la leyenda de la música urbana y con el compositor argentino para grabar un TikTok bailando la canción que han lanzado en conjunto las dos figuras de la industria.

El creador de contenido, muy animado durante los 40 segundos de vídeo bailando sin parar ante la incredulidad y risa de sus acompañantes, ha levantado así todo tipo de expectativas sobre la posibilidad de que haya existido una primera toma de contacto para que el "Big Boss" actúe en La Velada del Año 6.

A pesar de haber contado ya con figuras de la talla de Aitana o Anuel, no cabe duda de que esta sería la actuación que más expectativas generaría en la historia del evento.