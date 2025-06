Sadie Sink sería la hija del Spider-Man de Tobey Maguire en el UCM: te cuento cómo

Spider-Man: Brand New Day está llena de incógnitas que aún no tienen respuesta. El mayor misterio posiblemente sea quién interpretará Sadie Sink, la actriz que forma parte del reparto central de Stranger Things. Y es que una teoría de Marvel Studios sugiere el personaje al que podría dar vida. Lo más curioso es que se relacionaría directamente con Tobey Maguire, conocido por ser el primer actor que protagonizó películas de Spider-Man.

Fue precisamente esto lo que lo convirtió en el héroe arácnido de toda una generación. Tras protagonizar algunas de las mejores películas de Spider-Man que corrieron a cargo de Sam Raimi, recientemente regresó al papel como parte del UCM. Todos los Peter Parker interactuaron en Spider-Man: No Way Home. Dicho esto, Marvel Studios aún no ha anunciado si Tobey Maguire o Andrew Garfield podrían aparecer en futuras películas del UCM .

La posible relación entre Sadie Sink y Tobey Maguire

Por otro lado, ya se han producido algunos rumores que sugieren que Marvel y Sony debatieron entre optar por el concepto del multiverso o por un enfoque callejero para continuar las andaduras de Spider-Man en la gran pantalla. Teniendo en cuenta que la película representa un nuevo comienzo para Spider-Man, esto último tiene sentido. Aun así, el misterioso personaje de Sadie Sink podría estar estrechamente vinculado al Spider-Man de Tobey Maguire.

Tobey Maguire y Kirsten Dunst hicieron realidad la relación más importante de Spider-Man en los cómics. De hecho, al describir su complicada relación con Mary Jane en Spider-Man: No Way Home, Tobey Maguire confirmó que finalmente estaban en una buena situación. "Nos llevó un tiempo, pero lo logramos", insinuaba su versión de Peter Parker.

Si Peter Parker y Mary Jane llevan un tiempo juntos y ahora tienen más de 40 años, fácilmente podrían haber tenido una hija, que sería el personaje que Sadie Sink podría interpretar en Spider-Man: Brand New Day. La teoría sugiere que la película podría convertirse en una historia común que contaría con la presencia de Sadie Sink como Spider-Girl.

Tom Holland y Sadie Sink trabajarían juntos a lo largo de la película. Al final, Peter Parker podría buscar la manera de que regrese a su universo para reunirse con sus padres. Teniendo en cuenta que se ha confirmado que Sadie Sink tendrá un papel principal en Spider-Man: Brand New Day, no sería descabellado pensar que un escenario así pudiese suceder.