Es una de las sagas más adictivas de la televisión y está en streaming: esta serie combina vampiros, brujas y hombres lobo

Desde los orígenes del cine y la televisión, las historias de vampiros, brujas y otras criaturas sobrenaturales han cautivado a los espectadores. Las series de fantasía y terror han sido especialmente populares, demostrando que los elementos sobrenaturales funcionan muy bien cuando se entrelazan con relaciones personales complejas. Uno de los mejores ejemplos es Crónicas Vampíricas.

Sin embargo, existe otra serie que eleva estas premisas a un nivel superior, ofreciendo un universo oscuro donde la rivalidad, la lealtad y el amor se mezclan con conflictos sobrenaturales. Esta producción logra equilibrar la acción con la intriga, explorando el pasado y los secretos de cada personaje mientras construye su propia mitología.

Los originales, drama sobrenatural y secretos familiares

Los originales sigue a la familia Mikaelson, los primeros vampiros, que deben proteger su legado y la ciudad de Nueva Orleans de amenazas internas y externas. Entre conflictos de poder, alianzas inestables y traiciones, la familia se enfrenta a otros vampiros y a todo tipo de criaturas. como hombres lobo y brujas que desean controlar la ciudad.

A medida que a historia va revelando secretos, los protagonistas consiguen transmitir al espectador con momentos de debilidad y vulnerabilidad como fuerza, creando una narrativa intensa y emocional. Las relaciones familiares, el amor imposible y las traiciones le suman valor a la historia, aumentando el suspense.

Al margen de ello, uno de los elementos más interesantes de Los originales es su capacidad para mezclar estos conflictos humanos con elementos sobrenaturales. Las escenas de acción tienen mucha presencia y la manera en la que se llega a conectar con los protagonistas hace que cada posible pérdida se sienta mucho más real y significativa.

Las cinco temporadas de Los originales están disponibles en HBO Max y demuestran que esta es una saga imprescindible para quienes buscan series de vampiros y criaturas sobrenaturales con una narrativa adulta, compleja y muy adictiva.