Para mí, mejor que 'The Boys': una serie de superhéroes más épica y dramática

En los últimos años, las series de superhéroes han vivido un auge sin precedentes. Historias que hace no demasiados años solo podían verse en el cine han llegado a la televisión con un nivel de producción y ambición impresionantes, también explorando otros enfoques. Entre ellas, The Boys se ha convertido en un fenómeno, conquistando a los fans con su crudeza y violencia. Sin embargo, no es la única propuesta que merece la atención de los amantes del género.

Existe otra serie que puede incluso ofrecer una experiencia más épica y dramática, combinando batallas espectaculares con una narrativa que se adentra en la herencia, la familia y el peso del legado heroico. Es una propuesta que no solo se enfoca en los superpoderes, sino también en las complejas relaciones entre generaciones de héroes y villanos.

El legado de Júpiter, drama familiar y épica superheroica

La trama de El legado de Júpiter sigue a la primera generación de superhéroes, venerada como la salvadora de la humanidad, y a sus hijos, que tienen la presión de estar a la altura de un estándar casi imposible.

A través de saltos temporales, la serie explora tanto el origen de sus poderes como los dilemas morales y emocionales que surgen al tratar de mantener un código de honor en un mundo cada vez más ambiguo y complejo.

Uno de sus mayores aciertos es como combina el espectáculo visual con una trama repleta de conflictos internos y muy humanos, mostrando que detrás de cada traje hay sentimientos y preocupaciones muy reales, como celos, desconfianza, traiciones y la constante presión de no ensuciar un legado legendario.

El legado de Júpiter está disponible en Netflix y es una serie que aporta un aire fresco al género, con un tono más serio y reflexivo de lo que suelen ofrecer otras producciones. Para quienes buscan una historia que equilibre la épica con el drama y quieren sentir a superhéroes de carne y hueso, es una cita obligada.