Recomendación serie
Para mí, mejor que 'The Boys': una serie de superhéroes más épica y dramática
En esta historia los dilemas morales son más importantes que los superpoderes
En los últimos años, las series de superhéroes han vivido un auge sin precedentes. Historias que hace no demasiados años solo podían verse en el cine han llegado a la televisión con un nivel de producción y ambición impresionantes, también explorando otros enfoques. Entre ellas, The Boys se ha convertido en un fenómeno, conquistando a los fans con su crudeza y violencia. Sin embargo, no es la única propuesta que merece la atención de los amantes del género.
Existe otra serie que puede incluso ofrecer una experiencia más épica y dramática, combinando batallas espectaculares con una narrativa que se adentra en la herencia, la familia y el peso del legado heroico. Es una propuesta que no solo se enfoca en los superpoderes, sino también en las complejas relaciones entre generaciones de héroes y villanos.
El legado de Júpiter, drama familiar y épica superheroica
La trama de El legado de Júpiter sigue a la primera generación de superhéroes, venerada como la salvadora de la humanidad, y a sus hijos, que tienen la presión de estar a la altura de un estándar casi imposible.
A través de saltos temporales, la serie explora tanto el origen de sus poderes como los dilemas morales y emocionales que surgen al tratar de mantener un código de honor en un mundo cada vez más ambiguo y complejo.
Uno de sus mayores aciertos es como combina el espectáculo visual con una trama repleta de conflictos internos y muy humanos, mostrando que detrás de cada traje hay sentimientos y preocupaciones muy reales, como celos, desconfianza, traiciones y la constante presión de no ensuciar un legado legendario.
El legado de Júpiter está disponible en Netflix y es una serie que aporta un aire fresco al género, con un tono más serio y reflexivo de lo que suelen ofrecer otras producciones. Para quienes buscan una historia que equilibre la épica con el drama y quieren sentir a superhéroes de carne y hueso, es una cita obligada.
