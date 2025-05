Scarlett Johansson explica si volvería como Viuda Negra en Vengadores: Doomsday: "Extraño a mis amigos"

La idea de que Viuda Negra pueda llegar a participar en Vengadores: Doomsday ha sido algo que ha contemplado Scarlett Johansson en varias ocasiones. Esto se relaciona con el hecho de que las películas de los Vengadores son, sin duda, uno de los eventos más importantes que se producen en la franquicia. Por ese motivo, muchos actores de Marvel Studios volverán en 2026 con Vengadores: Doomsday, que también incluirá actores de la franquicia original de los X-Men.

Algunos de los nombres más icónicos que se encuentran en el elenco de la película incluyen a Robert Downey Jr. o incluso Chris Hemsworth. Esto confirma la aparición de algunas de las estrellas originales en la quinta entrega de la franquicia. Desde entonces, se han producido numerosos rumores que sugieren el posible regreso del resto del grupo. Sin embargo, al menos existe uno de los miembros del equipo que no formará parte de la película.

El regreso de los Vengadores originales... con ausencias

En una entrevista con Vanity Fair, Scarlett Johansson confirmó que no aparecerá en Vengadores: Doomsday. La actriz había dicho previamente que le costaba imaginar volver a Marvel Studios, sobre todo después del final tan definitivo que se vio de Viuda Negra. Los nuevos comentarios de la actriz reflejan esa opinión, explicando que, aunque le encantaría formar parte de un proyecto tan grande como Vengadores: Doomsday, el futuro de Natasha Romanoff ya quedó sellado.

Así lo contaba:

"Me resultaría muy difícil entender cómo un regreso podría tener sentido para mí, sobre todo para el personaje que interpreto. Extraño a mis amigos y me encantaría estar con ellos siempre, pero lo que funciona del personaje es que su historia está completa. No quiero arruinarlo".

Dado que Scarlett Johansson está empeñada en separar su camino de Marvel Studios, parece que es el momento perfecto para que la nueva Viuda Negra siga desarrollándose en el UCM. Lo cierto es que Yelena Belova honra el legado de la Viuda Negra original, y el final de Thunderbolts* revela que el personaje de Florence Pugh forma parte de los Nuevos Vengadores. A través de su figura, los espectadores podrán seguir sintiéndose conectados con Natasha Romanoff, incluso si Scarlett Johansson nunca regresa.