La secuela de 'Minecraft' fija su estreno: el nuevo avance adelanta un duelo veraniego inesperado

La secuela oficial de la película de Minecraft al fin ha confirmado su fecha de estreno. La cinta original, que pretendió adaptar el popular videojuego homónimo, se convirtió en un fenómeno que la llevó a ser una de las más taquilleras a nivel mundial. Dado el éxito que tuvo, se anunció que la secuela estaba en fase inicial de desarrollo, aunque no hubo más noticias durante un tiempo.

Pues bien, se ha confirmado que la secuela se estrenará en cines el 23 de julio de 2027. La publicación en X, que incluye una referencia al videojuego al describir el trabajo en la secuela como "terreno de construcción", también incluye un póster como adelanto que sigue de cerca el particular estilo de Minecraft.

Una secuela que busca expandirse como franquicia

Si esta información acaba consolidándose, esta fecha de estreno significa que la secuela llegará relativamente poco tiempo después del estreno de Minecraft. Esto supone un cambio de rumbo relativamente rápido para una superproducción que tiene como objetivo iniciar una franquicia.

En lo que respecta a esta nueva entrega de Minecraft, se desconocen los detalles de la trama del proyecto. Sin embargo, sí que se ha confirmado que el director será Jared Hess, además de coescribir el guion con Chris Galletta. También se desconoce si regresará algún miembro del reparto original de Minecraft. El elenco estelar de este éxito internacional incluía a Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers o Jennifer Coolidge, entre otros nombres destacados.

Lo que está claro es que esta fecha de estreno le otorga a Warner Bros. un lugar privilegiado en plena temporada cinematográfica de verano de 2027. Si se mantiene el calendario actual, es evidente que esta secuela se enfrentará a varios colosos cinematográficos. De hecho, esta también es la fecha prometida para Los Simpson: La Película 2. No obstante, independientemente de su competencia, la secuela parece destinada a alcanzar el éxito.