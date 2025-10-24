La serie de 'One Piece' que produce Netflix confirma un cambio sorprendente que mejora el anime

En ocasiones es fácil criticar los esfuerzos que hacen los remakes de acción real de una serie. El de One Piece que produce Netflix no es la excepción a la regla. Sin embargo, más allá de ciertas controvertidas decisiones de reparto, hubo algunas mejoras visuales que fueron bien apreciadas por el público. En el caso de un villano de la próxima temporada, este cambio resultó bastante inesperado. Lo sorprendente es que se recibió bien cuando salió a la luz.

Entre los villanos presentados en la nueva temporada de la adaptación de One Piece se encuentra Mr. 3, el enemigo vinculado a Baroque Works que es famoso por su peinado excéntrico y sus poderes que le permiten manipular la cera. Dado que el personaje será interpretado por David Dastmalchian, era inevitable que resaltara sus peculiaridades de la mejor manera. Sin embargo, el añadido que sugiere el particular gusto por la decoración de Mr. 3 es perfecto.

Un villano clásico que regresa en acción real

El manga y anime de One Piece mostró la casa de cera del Mr. 3 como una estructura básica similar a una cabaña en la que podía comunicarse con Crocodile. Pero con el último vistazo a One Piece compartido en la cuenta de redes sociales oficiales, los espectadores han podido ver cómo será la versión en acción real. A diferencia del material original, esta versión se asemeja a una elegante villa marcada por el glamour.

En este caso, la casa de cera del Mr. 3 prioriza el estilo tanto como la funcionalidad. Lo que parece estar claro es que este cambio tiene cierto sentido narrativo. Además de indicar que Mr. 3 aportó su toque arquitectónico al mundo del anime, se siente mucho más fiel a la personalidad del personaje. Después de todo, su sensibilidad artística queda patente en la elaborada prisión de cera que usará para atrapar a la tripulación de Luffy.

Otra aparición esperada de este momento es la de quien está al otro lado de la línea cuando Sanji responde a la llamada de Mr. 3. Con Crocodile respondiendo a la llamada, no solo el primer adelanto de su voz, sino también un vistazo del villano de Arabasta que será interpretado por Joe Manganiello.

Con la segunda temporada de One Piece de Netflix cogiendo velocidad crucero, no se sabe si estos cambios resistirán el escrutinio de los seguidores más fieles. Es una interesante renovación de concepto, pero es habitual que este tipo de cambios acaben no cuajando como deberían. Sin embargo, es un ajuste valioso que añade un toque de estilo que incluso da cierta profundidad a la sensibilidad de Mr. 3.