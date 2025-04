61 euros más barato: el mando Razer Kishi V2 para iPhone está a mitad de precio por tiempo limitado

Tienes una nueva oportunidad para hacerte con uno de los mejores mandos para iPhone, el Razer Kishi V2 con conector Lightning. Estamos hablando de un mando que cuenta con reseñas muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4 estrellas sobre 5. Cabe mencionar que, si bien hay otras alternativas, no todas están a la altura si tenemos en cuenta ciertos aspectos como la personalización y ergonomía. Aquí Razer ha hecho un buen trabajo.

Vayamos a lo que para muchos es lo más importante, el precio. El Razer Kishi V2 para iPhone tiene un PVPR de 119,99 euros, pero lo puedes conseguir por 58,40 euros en Amazon. Como puedes ver, es una oferta irresistible, no todos los días tiene un 51 % de descuento.Y, si tienes dudas y no sabes si comprarlo, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas para ver que se trata de un mando que merece le pena. Si lo que buscas es un mando más prémium, siempre puedes adquirir el Razer Kishi Ultra.

Hazte con el Razer Kishi V2 para iPhone a precio de derribo en Amazon

Este mando no requiere instalar ninguna aplicación para que funcione, solo conectarlo al puerto Lightning. Esto último quiere decir que no es compatible con el iPhone 15 y modelos posteriores. Dicho esto, como no se conecta vía Bluetooth la latencia es mucho más baja, lo que hace que sea perfecto para juegos competitivos. En cuanto a los botones, tiene lo mismos que un mando tradicional: pad direccional, dos palancas, dos gatillos, dos botones superiores, botones de acción ABXY, entre otros.

Si bien hemos dicho que no hace falta instalar ninguna app para usar el Razer Kishi V2, tendrás que hacerlo si quieres personalizar los botones y también para realizar ciertos ajustes. Luego está la aplicación Razer Nexus, que te permite tener acceso a todos tus juegos favoritos en un solo lugar, además de poder explorar los últimos lanzamientos. Por otro lado, decir que también se puede usar este mando para jugar en la nube a través de Xbox Cloud Gaming.

En definitiva, si buscas un mando bueno y barato para tu iPhone, aquí tienes uno que no te decepcionará. Aprovecha que tiene un gran descuento y llévatelo por menos de 58,40 euros. No es el mínimo histórico, pero sigue siendo una oferta muy atractiva que no puedes dejar escapar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.