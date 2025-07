Adelántate al Prime Day 2025 y hazte con el iPhone 16e por 64 euros menos del precio recomendado

Podríamos decir que la aceptación del iPhone 16e ha ido de menos a más. Conforme han pasado los meses son muchos los usuarios que han cambiado de opinión y ahora están encantados con este móvil, no solo por su rendimiento, sino también por la calidad de la pantalla e incluso por los buenos resultados que ofrece en el apartado fotográfico, pese a tener solo una cámara trasera. A esto hay que añadir que estamos hablando del iPhone de última generación más barato.

Este smartphone, que cuesta 709 euros (128 GB) en la web de Apple, en el momento de escribir estas líneas está disponible por 645 euros en Amazon (655 euros en MediaMarkt). Ahora bien, esto puede cambiar en cualquier momento, por lo que si finalmente decides comprarlo, será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible. Es un precio irresistible para un móvil que tiene reseñas mayormente positivas y una nota media de 4,6 estrellas sobre 5. Por cierto, el mes pasado se vendieron más de 500 unidades en Amazon.

Llévate el iPhone 16e de 128 GB por 645 euros en Amazon

El iPhone 16e es un móvil pequeño pero matón. En su interior lleva el chip A18, que ha sido diseñado para ofrecer un buen rendimiento y un consumo energético bajo. Esto quiere decir que, si sueles usar el smartphone a modo de consola, podrás jugar a los juegos más exigentes. A nivel de diseño es elegante y tiene cierto toque prémium, algo muy característico de los productos de Apple. Por otro lado, su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas cuenta con tecnología OLED y un pico de brillo máximo de 1.200 nits.

Uno de los aspectos que generaba muchas dudas era el fotográfico, y es que este móvil solo tiene una cámara trasera de 48 megapíxeles con zoom digital hasta x10. No obstante, aquí tampoco decepciona, siempre y cuando no seas un usuario que busque versatilidad. Según Apple, lleva un sistema de dos cámaras en una. Es más, en las especificaciones técnicas mencionan un teleobjetivo x2 de 12 megapíxeles. No menos importante es la grabación de vídeo, y aquí soporta hasta 4K a 24, 25, 30 o 60 fotogramas por segundo con Dolby Vision.

Al estar hablando de un iPhone de última generación tampoco podía faltar la compatibilidad con Apple Intelligence. La IA de Apple no ha empezado con buen pie, pero poco a poco va mejorando y se espera que de un gran salto en 2026. Podríamos decir que ha pillado a Apple con el paso cambiando y sus competidores le sacan mucha ventaja.

Si quieres cambiar de iPhone o bien eres usuario de Android y estabas esperando alguna oferta interesante para hacerte con el iPhone 16e, entonces no lo dudes más y aprovecha esta oferta, no te arrepentirás. Este móvil es un acierto y no todos los días se puede conseguir por menos de 650 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.