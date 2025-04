Brutal caída de precio en esta consola portátil MSI que también se puede usar como PC de sobremesa

Tras el éxito de Steam Deck, son varios los fabricantes que se subieron al carro de las consolas portátiles que permiten jugar a títulos de PC. Por ejemplo, MSI Claw A1M-085ES, es un dispositivo con Windows 11 que puede mover juegos tan exigentes como Clair Obscur: Expedition 33, Indiana Jones y el Gran Círculo o The Last of Us Parte II Remastered, entre muchos otros. Además, al contrario que otros PC "consolizados", que llevan una CPU AMD, aquí MSI ha apostado por un procesador Intel.

Pero vayamos a lo importante, el precio. MSI Claw A1M-085ES tiene un PVPR de 879 euros, pero la puedes encontrar por 549 euros en Amazon y también en la tienda online de MSI. Por lo tanto, ahora que está mucho más barata, pasa a ser una alternativa muy interesante a Steam Deck y ASUS ROG Ally. Sin duda, es un chollazo, estamos hablando de 330 euros menos. ¡Casi nada! Si estás dudando y no sabes si comprarla, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas por parte de los usuarios para ver que merece la pena.

Compra MSI Claw A1M-085ES por tan solo 549 euros

Esta consola portátil no solo sirve para jugar, sino también a modo de PC de escritorio. Sí, has leído bien. Solo tienes que conectarla a un monitor. Así que, también la puedes usar para navegar por Internet, editar documentos y mucho más. Esto hace que sea un dispositivo muy versátil. Pero si nos centramos en los juegos, no tendrás ningún problema a la hora de jugar a tus títulos de Steam, GOG, Epic Games Store y otras plataformas.

Por menos de 550 euros te llevas un PC "consolizado" con una pantalla IPS Full HD de 7 pulgadas (120 Hz), un procesador Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD, un puerto Thunderbolt 4, gatillos y palancas de efecto Hall, una batería de 53 Wh de capacidad y un diseño ergonómico. Cabe mencionar que, si bien en el lanzamiento no estaba a la altura de la competencia a nivel de rendimiento, esto ha sido solucionado mediante actualizaciones. Por otro lado, decir que viene con MSI Center M, una interfaz de usuario diseñada para dispositivos portátiles.

Ahora que hemos visto todo lo que ofrece y hemos echado un vistazo a sus características, no hace falta decir que se trata de una consola portátil muy recomendable, sobre todo ahora que tiene un descuentazo. Aprovecha que está disponible por 549 euros y hazte con la tuya antes de que se agote, no te arrepentirás.

