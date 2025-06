Disney+ lo vuelve a hacer: todo su catálogo por menos de lo que cuesta un café

Disney+ es una de las plataformas de streaming más populares, y no es para menos, hay que tener en cuenta que en su catálogo de series hay algunas muy vistas y de renombre, por ejemplo, The Mandalorian y The Old Man. Pues bien, ahora tienes la oportunidad de suscribirte por menos de lo que cuesta habitualmente, así que si te gusta ver películas y series, es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

A la hora de disfrutar de Disney+ lo puedes hacer desde una amplia variedad de dispositivos como móviles y tabletas pasando por ordenadores (PC/Mac) y Smart TV. Además, todos los planes permiten varias conexiones simultáneas. Por lo tanto, te recomendamos que eches un vistazo a esta promoción, no todos los días es posible suscribirse por menos de lo que cuesta un café.

Suscribete a Disney+ por tan solo 1,99 euros al mes

Esta promo termina a finales de junio Disney+

Gracias a esta promo puedes disfrutar de Disney+ por tan solo 1,99 euros al mes durante 4 meses (te ahorras un 66 %). Cabe mencionar que la oferta es aplicable al plan estándar con anuncios. Dicha promo está pensada para nuevos suscriptores y antiguos suscriptores sin una suscripción activa. Pasados los 4 meses se renovará automáticamente al precio de 5,99 euros. No obstante, puedes cancelar la suscripción en cualquier momento sin coste alguno.

Actualmente hay tres planes de pago, son los siguientes:

Estándar con anuncios: resolución 1080p (Full HD) y dos reproducciones simultáneas

Estándar: resolución 1080p (Full HD), dos reproducciones simultáneas, permite descargas y no hay interrupciones publicitarias en las películas y series

Prémium: resolución 4K UHD con HDR, cuatro reproducciones simultáneas, permite descargas, es compatible con Dolby Atamos y no hay interrupciones publicitarias en las películas y series

En cuanto al precio habitual de estos planes, el estándar con anuncios cuesta 5,99 euros al mes, el estándar sin anuncios 9,99 euros al mes y el plan prémium 13,99 euros al mes. En este sentido estamos hablando de unos precios similares a los de la competencia. Al final, decantarse por una plataforma de streaming u otra es algo muy personal, todo depende de tus gustos y de las series y películas que quieras ver.

A nivel de contenido en Disney+ hay nuevas películas y series que no están disponibles en otros servicios de streaming. Además, encontrarás los clásicos de siempre y los últimos éxitos de Disney. A todo esto hay que añadir documentales de National Geographic y mucho más. El catálogo no para se aumentar, así que siempre hay algo nuevo que ver.

Ahora que es posible acceder al catálogo de Disney+ por 1,99 euros al mes es un buen momento para suscribirse, no sabemos cuándo volverá a estar disponible esta promo. Para suscribirte solo tienes que introducir tu correo electrónico, elegir una contraseña y seguidamente seleccionar el plan estándar con anuncios. Por último, tendrás que introducir un método de pago, que puede ser tarjeta de crédito/débito o PayPal.

