Doble descuento en este portátil con 512 GB de SSD y 16 GB de RAM que es ideal para estudiantes y teletrabajo

ACEMAGIC no solo lanza mini PCs, sino también portátiles, y algunos son muy asequibles. Por ejemplo, el ACEMAGIC X15 tiene un precio de venta recomendado de 399,99 euros, pero casi siempre está oferta y es posible conseguirlo por menos de 300 euros. Pues bien, actualmente dicho portátil tiene doble descuento en Amazon y su precio no te dejará indiferente. Por lo tanto, si quieres cambiar de portátil por poco dinero, este es un acierto.

Ahora puedes comprar el ACEMAGIC X15 en Amazon por tan solo 285,99 euros, siempre y cuando marques la casilla aplicar cupón de 40 euros. Este cupón es válido hasta el 30 de junio. No hace falta decir que es un precio irresistible para un portátil que tiene reseñas positivas y una nota media de 4,1 estrellas sobre 5. Por cierto, aunque el teclado viene en inglés, incluye membranas en español y otros tres idiomas. Las membranas son impermeables y a prueba de polvo.

Hazte con el ACEMAGIC AX15 por 285,99 euros en Amazon

Por menos de 287 euros te llevas un portátil con carcasa de metal que tiene una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, 16 GB de RAM, un SSD de 512 GB (admite hasta 2 TB) y un Intel Core N150 de 4 núcleos. Esta configuración es más que suficiente para mover el sistema operativo y los programas de forma rápida y fluida. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un portátil de gama de entrada, por lo que no está pensado para tareas exigentes.

Si en tu día a día sueles editar documentos, usar Excel, consumir contenido multimedia y jugar a juegos retro, entonces este portátil te viene como anillo al dedo. Eso sí, no esperes que mueva títulos triple A, pero siempre puedes recurrir al juego en la nube. Si tienes una conexión a Internet que sea rápida, estable y con una latencia baja, la experiencia será más que satisfactoria.

A nivel de conectividad este portátil tiene x1 lector para tarjetas de memoria, x1 USB 2.0, x2 USB 3.2, x2 USB tipo C, x1 HDMI, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi. Por lo tanto, en un principio no tendrías que tener ningún problema a la hora de conectar todos tus periféricos y accesorios. Por último, y pasando al sistema operativo, cabe mencionar que no viene Windows 11 preinstalado. Así que, si finalmente compras este portátil lo tendrás que instalar por tu cuenta.

No dejes pasar esta oportunidad y hazte con el ACEMAGIC X15 por 114,11 euros menos del precio recomendado, no te arrepentirás. Si prefieres un portátil que tenga una pantalla más grande, siempre puedes comprar el modelo de 17,3 pulgadas por 409,99 euros, pero lleva un procesador menos potente.

