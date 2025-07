El Mac mini no tiene rival por su relación calidad-precio, y ahora que está aún más barato no tienes excusa para no comprarlo

¿Quién dijo que los Mac son caros? Apple tiene un ordenador de sobremesa que, además de ser un éxito en ventas, tiene un precio muy competitivo, y no es otro que el Mac mini con chip M4. Este equipo tiene todo lo que necesitan la mayoría de los usuarios. Es más, puede que algunos no lleguen a sacarle todo su potencial. El chip M4 ha demostrado ser una bestia a nivel de rendimiento y consumiendo poca energía.

El Mac mini con chip M4 con 256 GB de almacenamiento cuesta 719 euros en la web de Apple, pero lo puedes encontrar por 635 euros en Amazon (637 euros en MediaMarkt). Aunque no es el mínimo histórico, sigue siendo una oferta irresistible si tenemos en cuenta que es difícil, por no decir imposible, encontrar otro ordenador de su categoría que esté a la altura. Si bien hay mini PCs con procesadores de AMD e Intel que cuestan más o menos lo mismo, no son tan eficientes y se calientan más, lo que hace que también hagan más ruido.

Hazte con el Mac mini con chip M4 en Amazon por 635 euros

Este ordenador es muy versátil, lo puedes usar navegar por Internet, editar documentos de todo tipo, editar fotos, edición de vídeo en 4K e incluso para jugar. Sobre esto último, es capaz de mover Cyberpunk 2077, que salió para macOS a mediados de este mes. Por cierto, solo funciona en ordenadores Mac que tengan el chip M1 o posterior. Estamos hablando de un juego muy exigente, y el Mac mini con chip M4 lo mueve muy bien en 1080p.

Al estar hablando del modelo más básico tiene 16 GB de RAM y 256 GB de SSD. Si necesitas más espacio de almacenamiento siempre puedes conectar un HDD o SSD externo. A nivel de conectividad cuenta con una toma para auriculares de 3,5 milímetros, dos USB tipo C (hasta 10 Gb/s), tres Thunderbolt 4 (hasta 40 Gb/s), un puerto HDMI, un puerto Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E.

Por último, no está de más recordar que el Mac mini con chip M4 ha sido diseñado para Apple Intelligence. Así que, si compras este ordenador podrás usar la IA de Apple. Y si lo prefirieres, también tienes la opción de ejecutar modelos de IA de forma local. Esto lo puedes hacer instalando LM Studio.

Aprovecha esta oportunidad y hazte con el Mac mini con chip M4 por 635 euros. Este ordenador es una apuesta a corto, medio y largo plazo. Si quieres adentrarte en el ecosistema de Apple con un equipo de sobremesa y sin gastar mucho dinero, este es perfecto.

