¿Merece la pena comprar la primera Nintendo Switch en 2025?

Desde que se produjo su lanzamiento en 2017, Nintendo Switch se ha ganado una meritoria posición como una de las consolas más versátiles que se encuentran en el mercado. Uno de los aspectos más queridos es su innovador diseño híbrido y un catálogo de juegos que incluye algunos de los mejores títulos que se han visto en los últimos años, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey.

También es una consola que ha traído muchas alegrías a los jugadores, pero con la inminente llegada de Nintendo Switch 2, son muchas personas las que todavía se preguntan si sigue siendo una buena idea invertir en Nintendo Switch o dar el salto a la nueva generación. Si eres una de las personas que está dudando al no saber qué opción comprar, te recomiendo que te quedes hasta las líneas finales. Esto es todo lo que necesitas saber para tomar una decisión con sentido.

Nintendo Switch: la consola que enamoró a la industria

Nintendo Switch, junto con las versiones posteriores que tomaron forma con NintendoSwitch Lite y NintendoSwitch OLED, puede seguir siendo una consola atractiva incluso después de estar casi una década en el mercado. Y es que su mayor fortaleza reside en su versatilidad. Es una máquina que te permite jugar en la televisión o llevarla contigo en su modo portátil a cualquier rincón del mundo.

Preciesamente, esta flexibilidad es la que la convierte en una opción sólida para cualquier tipo de jugador. Pero claro, el paso del tiempo también hace mella. La llegada de Nintendo Switch 2 ha provocado que el panorama haya cambiado considerablemente. Lo cierto es que Nintendo Switch 2 promete ser un salto técnico muy notorio, que se traduce en una potencia gráfica más acorde a los tiempo actuales.

Aunque es cierto que su lanzamiento está cerca, su precio más elevado y las incógnitas en relación con su catálogo inicial podrían hacer que Nintendo Switch siga siendo la elección perfecta. ¿Pero realmente es la consola que encaja contigo?

Ventajas de hacerse con Nintendo Switch en 2025

Como es lógico, el primer gran punto a favor que tiene Nintendo Switch es su precio. En 2025, los modelos nuevos tienen un coste mucho más accesible que los que va a tener Nintendo Switch 2 de inicio, que se lanzará al mercado por 469,99 euros. Actualmente, Nintendo tiene disponibles tres versiones cuyas características varían según las exigencias de cada jugadores. Estos son los modelos actuales disponibles de Nintendo Switch:

Nintendo Switch : El modelo original que también ofrece la flexibilidad del modo híbrido al mejor precio. Precio: 289 euros .

: El modelo original que también ofrece al mejor precio. Precio: . Nintendo Switch Lite : ideal para los jugadores que buscan una consola portátil y económica . Precio: 219,99 euros .

: ideal para los jugadores que buscan . Precio: . Nintendo Switch OLED: El modelo más avanzado, con una pantalla mejorada que ofrece la mejor experiencia visual posible. Precio: 349,99 euros.

Dicho esto, la mayor virtud de Nintendo Switch posiblemente sea su colosal catálogo de juegos. La consola de Nintendo cuenta con títulos icónicos como Animal Crossing: New Horizons, Metroid Dread o Super Smash Bros. Ultimate, muchos de los cuales están disponibles a precios reducidos en la Nintendo eShop.

Además, la retrocompatibilidad con Nintendo Switch 2 asegura que estos juegos seguirán siendo jugables de cara al futuro, por lo que, a priori, no tendrías que preocuparte por perder acceso a tus títulos favoritos si decides dar el salto más adelante. Asimismo, Nintendo ha confirmado que su intención es seguir dando soporte a Nintendo Switch en 2025, con lanzamientos muy esperados como Metroid Prime 4: Beyond, lo que garantiza que la consola no quedará obsoleta de inmediato.

Lo malo de Nintendo Switch

Y es que claro, a estas alturas, todo no puede ser positivo. En 2025, Nintendo Switch está lejos de ser una consola perfecta, y sus limitaciones técnicas son más evidentes que nunca. La más obvia posiblemente sea su hardware, que ya se siente realmente anticuado. Por esa razón, Nintendo Switch ha demostrado ser incapaz competir con consolas modernas como PS5 o Xbox Series X.

Asimismo, una buena parte de los videojuegos AAA que llegan a través de ports pueden sufrir ciertos recortes gráficos o problemas de rendimiento que podría llegar a empeorar la experiencia final. Esto es algo que Nintendo Switch 2 promete solucionar con una potencia que esté a la altura de las expectativas y de la generación actual.

Aunque todavía no sea un problema, el soporte será un asunto que preocupe a la mayoría de los jugadores a largo plazo. Nintendo asegura que no va a abandonar Nintendo Switch todavía, pero es evidente que el foco de la compañía se centrará en su nueva consola. También te perderás los prometedores títulos exclusivos como Mario Kart World o Donkey Kong Bananza. Si eres de los que quieren estar a la última con los lanzamientos, esto es algo que debes tener en cuenta.

Por último y no menos importante, la experiencia en modo portátil tiene también sus limitaciones técnicas. La resolución de 720p y una batería que dura entre 3 y 6 horas no están a la altura de lo que Nintendo Switch 2 promete ofrecer. Nintendo aseguró una experiencia visual de 1080p a 120 Hz y una autonomía mejorada. Si lo tuyo es jugar mucho fuera de casa o valoras la calidad visual por encima de otros aspectos, esto podría inclinar la balanza en favor de la nueva consola.

Nintendo Switch 2: un cambio de ciclo necesario

Lo cierto es que Nintendo Switch 2 llega al mercado de las consolas con promesas sumamente ambiciosas. Su pantalla de casi 8 pulgadas alcanza 1080p a 120 Hz en modo portátil y hasta 4K en modo sobremesa. Como es evidente, esto supone un salto enorme frente a la experiencia que podía ofrecer Nintendo Switch. El hardware, que es comparable al de consolas de nueva generación, permitirá disfrutar de juegos exigentes como Elden Ring o Cyberpunk 2077, algo que era impensable antes.

Y es que uno de los mayores atractivos que tiene es la retrocompatibilidad con videojuegos anteriores. A priori, todos los juegos físicos y digitales de la consola anterior funcionarán en Nintendo Switch 2, y algunos títulos especialmente interesantes, como Zelda: Breath of the Wild, recibirán mejoras y contenido extra para ofrecer una nueva experiencia. Por otro lado, Nintendo ha confirmado que el lanzamiento vendrá acompañado de títulos exclusivos como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza.

Sin embargo, como casi con cualquier cosa, Nintendo Switch 2 tampoco está exenta de inconvenientes. Posiblemente el mayor de ellos se su precio de 469,99 euros. Evidentemente esto la convierte en una opción menos accesible, y los juegos nuevos podrían costar hasta 90 en su versión física. Esto supone un cambio de paradigma importante frente a los 60 o 70 euros que venían costando los títulos de Nintendo Switch.

Como es lógico, el catálogo inicial también será más limitado, ya que al menos al principio contará con menos videojuegos que los miles que están disponibles para Nintendo Switch. Por último, también es cierto que existe incertidumbre sobre cuánto tiempo Nintendo seguirá lanzando juegos para ambas consolas, lo que podría afectar a aquellos jugadores impacientes que quieran mantenerse al día con los exclusivos.

¿Cuándo elegir Nintendo Switch y cuándo Nintendo Switch 2?

Nintendo Switch vs Nintendo Switch 2: ¿en qué se diferencian? Difoosion

Después de tocar los puntos más importantes sobre ambas consolas, queda evidente que la decisión entre comprar Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 depende de un solo factor: una cuestión de prioridades. Para hacerte el camino más sencillo, esto son algunos escenarios que deberías considerar para finalmente decidir cuál comprar:

Nintendo Switch es para ti si…

Tienes un presupuesto ajustado . Si tu intención es gastar entre 200 o 350 euros, Nintendo Switch es una opción mucho más económica .

. Si tu intención es gastar entre 200 o 350 euros, es una . Quieres disfrutar de un catálogo consolidado . Si te interesan algunos de los mejores videojuegos de Nintendo con un amplio recorrido, Nintendo Switch te da acceso inmediato a una biblioteca enorme.

. Si te interesan algunos de los mejores videojuegos de con un amplio recorrido, te da acceso inmediato a una biblioteca enorme. Eres un jugador casual o compras para una familia . La realidad es que Nintendo Switch es una consola sumamente intuitiva, accesible y perfecta para niños. El precio ya solo justifica que no quieras hacer una inversión tan grande si consideras que no eres un jugador hardcore .

. La realidad es que es una consola sumamente intuitiva, accesible y perfecta para niños. El precio ya solo justifica que no quieras hacer una inversión tan grande . Puedes aprovechar ofertas. Con el lanzamiento de Nintendo Switch 2, 2025 podría ser un gran momento para encontrar descuentos en diferentes tiendas.

Nintendo Switch 2 es la mejor opción si…

Buscas la última tecnología en consola portátil al mejor precio. Con gráficos mejorados, 4K en sobremesa y una pantalla 1080p a 120 Hz , Nintendo Switch 2 llega como una actualización del modelo anterior al ofrecer una experiencia de juego moderna. Su hardware también rivaliza con consolas de nueva generación.

al mejor precio. Con gráficos mejorados, , llega como una actualización del modelo anterior al ofrecer una experiencia de juego moderna. Su hardware también rivaliza con consolas de nueva generación. Juegas mucho en el modo escritorio . Las mejoras en resolución y rendimiento hacen que también destaque en pantallas grandes, donde la consola anterior mostraba claramente sus limitaciones técnicas.

. Las mejoras en resolución y rendimiento hacen que también destaque en pantallas grandes, donde la consola anterior mostraba claramente sus limitaciones técnicas. Quieres los nuevos exclusivos . Títulos como Mario Kart World solo estarán en Nintendo Switch 2 . Si eres el tipo de jugador que no quiere perderse los próximos grandes lanzamientos, es la única opción posible .

. Títulos como solo estarán en . Si eres el tipo de jugador que no quiere perderse los próximos grandes lanzamientos, es . Piensas a largo plazo. La retrocompatibilidad asegura que no pierdes el catálogo de Nintendo Switch, mientras que Nintendo Switch 2 te prepara para los videojuegos que están por llegar.

Teniendo en cuenta todos estos elementos de la ecuación, el hecho de decidir entre Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 en 2025 depende de tus necesidades como jugador y de lo que esperas de una consola en este momento. El recorrido de la primera consola demuestra que es una de las más populares incluso después de todos estos años, por lo que te ha a ofrecer experiencia probada y confiable.

Asimismo, su catálogo está repleto de joyas únicas que se mantienen vivos como el primer dia. La ventaja que da flexibilidad de jugar en modo portátil o sobremesa sigue estando ahí junto a la promesa de que no quedará desactualizada en poco tiempo. Esto hace que la consola se convierte en una apuesta segura para quienes buscan diversión inmediata sin gastar demasiado.

Por su parte, Nintendo Switch 2, llega como un cambio que ya venía siendo necesario. Su potencia mejorada es algo que la comunidad pedía, por lo que atraerá a quienes quieren estar a la última moda. Sin embargo, su mayor coste es lo que podría hacer dudar a algunos.

Lo más sensato es elegir Nintendo Switch si valoras la economía, la inmediatez y un catálogo consolidado por encima de cualquier otra cosa. Elige Nintendo Switch 2 si prefieres apostar por la innovación, una experiencia visual superior y los próximos grandes lanzamientos de Nintendo. ¿Quieres una consola para hoy o una para el futuro? La decisión es tuya.

