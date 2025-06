Oferta flash: este portátil con 32 GB de RAM y una RTX 5070 tiene 250 euros de descuento

Si tu portátil gaming se ha quedado corto para jugar a los últimos títulos triple A que han salido y quieres cambiarlo, ahora mismo hay en oferta un equipo que no está nada mal a un precio muy atractivo, y no es otro que el HP OMEN 16-ap0000ns. Estamos hablando de un portátil de última generación que no solo tiene potencia de sobra para mover cualquier videojuego por muy exigente que este sea, sino que también lo puedes usar para trabajar y ejecutar modelos de IA de forma local a través de NVIDIA ChatRTX o LM Studio, por poner dos ejemplos.

En el momento de escribir estas líneas el HP OMEN 16-ap0000ns se puede conseguir por 1.499 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 1.749 euros, supone un descuento del 14 %. Vale, no es un descuentazo, pero hay que tener en cuenta que salió a la venta hace menos de un mes. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, son positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5.

Ahorra 250 euros comprando el HP OMEN 16-ap0000ns en Amazon

El teclado de este portátil tiene iluminación RGB HP

Si bien hay otros portátiles mucho más baratos, son de gama baja, mientras que este equipo es de gama media/alta. Tiene una pantalla de 16 pulgadas con resolución 2.5K, un procesador AMD Ryzen AI 7 350 de 8 núcleos, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070. Con esta configuración podrás jugar sin ningún problema con ajustes en alto/ultra, incluso a la resolución nativa de la pantalla. Además, esta GPU soporta NVDIA DLSS 4 con Multi Frame Generation x4.

A nivel de conectividad incorpora x1 Ethernet, x1 HDMI, x1 USB tipo C, x3 USB tipo A, x1 toma para auriculares, Bluetooth y Wi-Fi. Como puedes ver, no está nada mal. Por otro lado, decir que no incluye el sistema operativo de Microsoft. Ahora bien, instalar Windows 11 es fácil y rápido, no lleva más de 15/20 minutos y solo necesitas descargar la imagen ISO y copiarla en una memoria USB.

Si quieres ir a lo seguro y no jugártela, este portátil es un acierto y no te decepcionará. Si finalmente decides comprarlo te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, no sabemos cuántas unidades hay disponibles y tampoco cuándo finalizará esta oferta.

