Pantalla de 16 pulgadas, 512 GB de SSD y procesador AMD Ryzen 7 en este portátil que tiene un precio muy tentador

Adelántate al Prime Day 2025 de Amazon con esta oferta que nos ha parecido muy interesante. Ahora puedes conseguir el ACEMAGIC RX16, un portátil gamig que lleva un procesador de alto rendimiento y una GPU AMD Radeon, por 130 euros menos del precio de venta recomendado. Además, al contrario que otros portátiles, este viene con Windows 11, por lo que no hay que comprar la licencia OEM por separado.

El ACEMAGIC RX16 cuesta 699,99 euros cuando no está en oferta, pero actualmente lo puedes encontrar por 569,99 euros en Amazon. Aunque no se trata del precio mínimo histórico, sigue siendo una opción a considerar si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. Si finalmente decides comprarlo no te arrepentirás. De hecho, las reseñas por parte de los usuarios son mayormente positivas y tiene una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Hazte con el ACEMAGIC RX16 por 569,99 euros en Amazon

Este portátil tiene una pantalla IPS de 16 pulgadas con una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles (relación de aspecto 19:10), un procesador AMD Ryzen 7 6800H, una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 680M, 16 GB de RAM (soporta hasta 64 GB) y un SSD de 512 GB (ampliable hasta 4 TB). Ya sea jugando a títulos como Fortnite, League of Legends o World of Warcraft, entre muchos otros, este equipo da la talla en todo momento. Lo mismo podemos decir a la hora de llevar a cabo cualquier tarea exigente. Eso sí, no esperes es una gran autonomía de la batería. Es más, para que rinda al 100 % tiene que estar conectado a la corriente.

A nivel de conectividad anda bien servido. El ACEMAGIC RX16 tiene x1 lector de tarjetas, x1 USB 2.0, x2 USB 3.2, x2 USB tipo C, x1 HDMI, x1 toma para auriculares, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Como puedes ver, en este sentido es más completo que otros portátiles gaming de su categoría. No obstante, si necesitas más puertos, siempre puedes comprar un hub USB.

Si bien ACEMAGIC es una marca más conocida por lanzar mini PCs, sus portátiles tampoco están nada mal y suelen tener una buena relación calidad-precio. Así que, si estabas buscando un PC gaming por menos de 600 euros, no lo dudes más y hazte con el ACEMAGIC RX16 antes de que se agote o finalice la oferta.

