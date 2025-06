Tus vídeos, fotos y juegos en un mismo lugar gracias a este SSD externo Kingston de 1 TB que es rápido, fiable y barato

Durante la promo Big Save de AliExpress se puede conseguir el Kingston XS1000 de 1 TB por 33,84 euros menos del precio de venta recomendado. Estamos hablando de un SSD externo que está muy bien valorado por parte de los usuarios. Además, podríamos decir que es una de las mejores opciones, por no decir la mejor, que hay ahora mismo por menos de 67 euros. Además, es un dispositivo que cabe en el bolsillo del pantalón.

Ahora puedes comprar el Kingston XS1000 de 1 TB por tan solo 65,16 euros en AliExpress (82,95 euros en PcComponentes). Y si lo que buscas es un SSD de más capacidad, siempre puedes adquirir el modelo de 2 TB, que también está en oferta y cuesta 105,88 euros. Por cierto, en AliExpress el envío es gratis y se hace desde España. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a las características de este SSD externo.

Hazte con el Kingston XS1000 de 1 TB al mejor precio en AliExpress

Empezaremos hablando por lo más importante, el rendimiento. El Kingston XS1000 ofrece velocidades de lectura de hasta 1.050 MB/s. A la hora de escribir es un poco más lento y no supera los 1.000 MB/s. No está nada mal si lo comparamos con otros SSDs externos de su categoría. A nivel de conectividad tiene un puerto USB 3.2 Gen2. Por otro lado, y pasando a la compatibilidad, funciona en equipos con Windows, macOS, GNU/Linux y ChromeOS. También se puede conectar a una PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.

En cuanto a diseño, además de ser pequeño y compacto, tiene una carcasa de metal y plástico con unas dimensiones de 69,54 x 32,58 x 13,5 milímetros. Al ocupar poco espacio es perfecto para llevarlo contigo a cualquier lugar sin que sea un estorbo. Así que, si viajas a menudo, este SSD es un acierto. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que su carcasa no es resistente a golpes y caídas.

En definitiva, si buscas un SSD externo que sea rápido, fiable y barato, aquí tienes uno que es una apuesta segura. Aprovecha esta oferta de AliExpress y llévate el Kingston XS1000 de 1 TB por 65,16 euros, pero será mejor que sea lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.