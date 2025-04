'Spider-Man: Brand New Day' podría romper una tendencia cinematográfica de Peter Parker tras 24 años

Cosechar éxitos y alcanzar metas imposibles forma parte de la naturaleza que define a Marvel Studios. Y es que la franquicia tiene la oportunidad de romper un récord cinematográfico vinculado a Peter Parker con el estreno de Spider-Man: Brand New Day, lo que permitiría al UCM contar una historia nunca antes vista en una película de acción real de Spider-Man. Ya se ha confirmado que Tom Holland regresará como Peter Parker en 2026 con esta cuarta entrega que retomará la historia tras el emotivo final que se vio en No Way Home.

Después de que el mundo olvidara la identidad de Spider-Man, Brand New Day iniciará un nuevo camino para Peter Parker del que todavía se sabe muy poco. Por ese motivo, esta es la oportunidad perfecta de ver una historia nueva de Spider-Man en el UCM que nunca antes se había contemplado.

Tom Holland volverá a repetir su papel como Spider-Man

Spider-Man: Brand New Day también marcará una década del héroe arácnido en la franquicia de Marvel Studios, por lo que el héroe interpretado por Tom Holland se ha convertido en uno de los personajes más rentables que forman parte de la saga. La primera trilogía da sentido a un emocionante origen sobre Spider-Man, pero Brand New Day le dará un giro a Peter Parker al convertirlo en un héroe más independiente.

Por esa razón, Marvel Studios tiene la oportunidad perfecta para explorar una trama de Spider-Man que nunca antes fue llevada a la gran pantalla. La realidad es que el legado cinematográfico de Spider-Man siempre ha mostrado cómo Peter Parker estaba acompañado de un interés amoroso. Esta tendencia también se produjo en las películas de Tom Holland, pero él no ha sido el único que ha tenido un romance como Peter Parker. A su manera, Tobey Maguire y Andrew Garfield también exploraron este elemento intrínseco de Peter Parker.

Eso podría cambiar con este estreno. Si existe alguna película que pueda explorar a un Spider-Man sin trasfondo romántico, esa es Spider-Man: Brand New Day. Peter Parker seguramente seguirá traumatizado por los eventos que vivió en No Way Home, y dado que Mary Jane simplemente no lo recuerda, puede que Peter Parker siga su camino durante gran parte del metraje.

De esta forma, la película podría centrarse en aspectos diferentes del trepamuros que no han sido tratados con tanta profundidad en el cine. Dirigida por Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day supone la ocasión perfecta para cambiar el statu quo de Spider-Man en el UCM, y eliminar un interés amoroso sería una excelente manera de lograr ese propósito.