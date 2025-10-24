El color del sable de luz que más desea Harrison Ford nunca se ha visto en la acción real de 'Star Wars'

Hace un tiempo, Harrison Ford, conocido en Star Wars por haber dado vida a Han Solo, reveló el color del sable de luz que más le gustaría haber mostrado. El asunto se complica cuando se descubre que ese color aún no ha aparecido en ningún proyecto de acción real, pese a todas las películas y series de Star Wars estrenadas desde 2015. Fue en una entrevista donde el actor reveló qué color prefería.

Ya sea una simple broma o un interés particular por tener un sable de luz rosa, cabe mencionar que aún no se ha visto en la franquicia. Sin embargo, sí que se sabe que este tipo de sables de luz existen en el universo de Star Wars, tanto en el canon establecido como en proyectos que están más apartados de la continuidad. En Legends, la portadora más conocida fue Mara Jade, la exasesina del Emperador Palpatine que se convirtió en la mujer de Luke Skywalker.

El curioso deseo de Harrison Ford era el color más inesperado

Técnicamente, el color del sable de luz de Mara Jade era un tono algo más oscuro que se acercaba al magenta. Sin embargo, las armas Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker sí que destacaron por ese color rosado en los que fueron los primeros cómics de Star Wars que fueron publicados por Marvel. En el canon establecido de Star Wars, los sables de luz rosas se han mostrado esporádicamente. Primero, se mostraron en la serie de Disney Junior titulada Young Jedi Adventures. También fue el tono del sable de Cal Kestis en los videojuegos de EA titulados Jedi: Fallen Order y Jedi: Survivor.

Si bien es cierto que el rosa aún no ha recibido el protagonismo que le corresponde en la acción real, sí que ha surgido una amplia gama de colores nuevos desde 2019. El sable oscuro se volvió mucho más prominente en la línea de tiempo de Star Wars por series como Star Wars Rebels y The Mandalorian, mientras que Ahsoka presentó a Baylan Skoll y Shin Hati. Ambos villanos de Star Wars fueron mostrados blandiendo sables de luz con un tono anaranjado, lo que parecía un paso adelante en la dirección correcta.

Con un poco de suerte, los futuros proyectos de acción real de Star Wars estrenarán una mayor variedad de colores de sables de luz, como bien podría ser el rosa. Todo sea por hacer un poco más feliz a Harrison Ford.