Steven Spielberg proclamó este icónico clásico en streaming como "la mejor película estadounidense jamás realizada"

Para muchos espectadores, no existe ningún cineasta más influyente que Steven Spielberg. La filmografía de este conocido director demuestra que es un visionario, y una de las piezas fundamentales para entender cómo funciona el cine contemporáneo. Aun así, el que podría ser considerado el mejor cineasta del mundo tiene a otro director en mente cuando se trata de la que él considera como la mejor película estadounidense de todos los tiempos.

Puede que no sea una sorpresa para nadie, pero El Padrino es la película que se le viene a la cabeza. Aún considerada uno de los mayores logros cinematográficos que se han visto en el séptimo arte, Steven Spielberg tiene toda la razón. Puede que la película no tuviera que funcionar en los tiempos actuales, pero sigue siendo una maravilla más de cinco décadas después de su estreno.

Steven Spielberg tiene clara cuál es la mejor película

Dicho esto, Steven Spielberg ha expresado desde hace tiempo su admiración personal por El Padrino. Según Variety, Steven Spielberg y George Lucas le entregaron a Francis Ford Coppola el Premio AFI a la Trayectoria, donde declaró que El Padrino es "la mejor película estadounidense jamás realizada". Pocos serían capaces de ponerse a debatir con Steven Spielberg, ya que son muchos cineastas los que la siguen considerando una película influyente hoy en día.

Aunque es cierto que la película puede parecer violenta, también mantiene un tono increíblemente sofisticado. Casi el diálogo podría considerarse magistral. Por supuesto, los personajes cobran vida con una extraordinaria cantidad de matices que a veces asusta. Por supuesto, a pesar de todos sus méritos, que no podrían contarse simplemente con los dedos de las manos, El Padrino no sería nada sin su director.

El mismo Steven Spielberg se rendía ante Francis Ford Coppola:

"Por un lado, eres un guerrero de los artistas independientes, ya que siempre defiendes su causa. Pero también eres valiente en tu apertura a las ideas, opiniones e inspiración".

Por supuesto, Steven Spielberg hizo una afirmación atrevida al considerar que El Padrino es la mejor película estadounidense de la historia. Teniendo en cuenta la manera en que sus propias películas han reinventado el cine de varias formas, cualquiera no esperaría que el gigante cinematográfico hiciera tal proclamación a la ligera. Steven Spielberg no pudo evitar rendirse a los pies de El Padrino y tú puedes verla en Movistar Plus+ y SkyShowtime.