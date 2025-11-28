'Stranger Things' confirma oficialmente un nuevo spin-off de la forma más inesperada

Pese a que la serie de Stranger Things ya ha entrado en su recta final, eso no quiere decir que la franquicia aún no pueda dar más de sí. Lo cierto es que el universo de Stranger Things se expandirá aún más con un nuevo spin-off anunciado que se centrará específicamente en el personaje de Nancy Wheeler. Eso sí, no será ningún tipo de proyecto audiovisual. El anuncio se ha producido tras el lanzamiento de la primera tanda de episodios que irán llegando escalonadamente hasta final de año.

Según ha confirmado Netflix, el nuevo spin-off de Nancy tomará la forma de una novela de misterio que incluso ya tiene título oficial: Stranger Things: One Way or Another. Su lanzamiento es inminente, ya que está previsto para el 2 de diciembre. El diseño de portada retro del libro también acompaña a la estética que la serie ha tenido durante estos años.

Un nuevo proyecto que amplía el universo de 'Stranger Things'

Escrita por Caitlyn Schneiderhan, One Way or Another se desarrolla entre los eventos de las últimas temporadas de la producción original, siguiendo los pasos de Nancy y Robin mientras investigan misteriosos sucesos que involucran a un compañero de estudios en Hawkins. La sinopsis oficial también adelanta la participación de Vecna en el caso y posiblemente se produzcan algunas revelaciones relacionadas con el Mundo del Revés.

Como bien sabrás, la cuarta temporada de Stranger Things finaliza con una victoria parcial de Vecna. Aunque resultó herido en su batalla contra Once, su plan de convertir Hawkins en la zona cero, que implica la transformación del Mundo del Revés en el mundo real, tuvo éxito. En este sentido, la última temporada de Stranger Things retoma estos eventos aproximadamente un año y medio después, con Nancy y Robin desempeñando papeles clave en la lucha contra el villano principal.

Al parecer, la idea es que el spin-off de One Way or Another ayude a conectar los eventos de la cuarta y quinta temporada, al menos en lo que respecta a Nancy y Robin. Los últimos episodios presentaron a ambos personajes como una pareja, con Nancy destacándose como periodista en el periódico de Hawkins High, The Weekly Streak. La pareja investigó la muerte de Chrissy e intentó demostrar la inocencia de Eddie Munson en el caso.

Dicho esto, la sinopsis del nuevo libro spin-off no revela si los lectores encontrarán otros personajes conocidos. El triángulo amoroso de Nancy con Jonathan y Steve, por ejemplo, ha sido una subtrama recurrente a lo largo de la serie. Esto significa que estos personajes podrían al menos ser mencionados. Los seguidores de la serie tendrán varias semanas para leer el libro antes del lanzamiento del resto de la quinta temporada.