'Stranger Things 5': explicación del primer bloque de episodios

Lo esperabais, tanto, que esta madrugada, hora española, los servidores de Netflix han llegado a colapsar. El estreno del primer bloque de episodios de Stranger Things 5 ya está con todos nosotros, con el segundo programado para el 26 de diciembre y el tercero y final para el 1 de enero de 2026.

Pero ya nos preocuparemos por ellos a su debido tiempo porque primero toca asimilar lo que nos han contado los 4 primeros capítulos que, ya os avisamos, no nos han dado ni un minuto de respiro. Por supuesto todo lo que viene ahora son spoilers.

El resurgir de Once

El ejército, después de lo ocurrido al final de la temporada 4, mantiene Hawkins en cuarentena y dirige experimentos secretos con criaturas del Mundo del Revés. La doctora Kay lidera esta operación con la mirada fija en localizar a Once, mientras el teniente coronel Sullivan y su unidad Wolfpack despliegan un arma sónica capaz de desactivar temporalmente a quienes poseen habilidadesespeciales, hasta que Hopper logra neutralizarla.

La trama de Holly Wheeler constituye uno de los hilos más inquietantes. Vecna adopta la forma de su imaginario Mr. Whatsit, inspirado en el personaje de su libro favorito Una arruga en el tiempo. Tras un ataque de los demogorgon, la niña es arrastrada a una prisión mental en la Casa Creel, restaurada como si fuera 1950. Allí, en ese espacio que ella bautiza como Camazotz, vive convencida de que Henry la protege… hasta que aparece Max.

Max, por su parte, lleva desaparecida desde su coma. No estaba muerta ni desconectada: estaba atrapada en una zona de la prisión mental de Vecna a la que él mismo teme entrar. Sobrevive en un sistema de cuevas que ha convertido en refugio, después de que la puerta de salida desapareciera justo cuando dejó de sonar Running Up That Hill.

Ocho

Mientras tanto, otros personajes atraviesan sus propios infiernos. Dustin sigue procesando la muerte de Eddie Munson, lo que intensifica sus conflictos con los chicos populares del instituto y con Steve. Nancy y Jonathan se mantienen unidos, aunque la distancia emocional crece a medida que el caos aumenta. Once por su parte descubre que la misteriosa "kryptonita" militar no era Vecna, sino Kali, la llamada Ocho, cuya capacidad para crear ilusiones sigue envuelta en numerosas incógnitas.

La verdadera lucha

Pero sin duda el regreso de Vecna lo que domina el Volumen 1. Al final del episodio 4, el villano reaparece cruzando la puerta MAC-Z del complejo militar, una secuencia planteada para transmitir un poder abrumador. Su plan se revela pronto: necesita a doce niños como "recipientes perfectos" para moldear el mundo a su imagen. Will fue el primero que le mostró lo que un niño podía ofrecerle cuando lo raptó en 1983, y ahora quiere volver a usarlo como espía. Pero esta vez se enfrenta a una resistencia que no esperaba.

Y entonces llega el momento decisivo de este primer bloque de episodios. En plena ofensiva de demogorgoes contra el grupo, Will Byers recuerda los pilares de su infancia, Castle Byers, su amistad con Mik, y, enfrentándose directamente a Vecna, libera por primera vez un poder psíquico capaz de derribar a todas las criaturas. Un giro que, como apuntan los Duffer, equilibra la balanza: por primera vez, Hawkins cuenta con algo así como "dos Onces". La guerra final acaba de empezar.