El villano principal de 'Stranger Things' está basado en un sorprendente icono del terror de los 80

Con algunas temporadas aterrorizando a Hawkins y a los personajes principales, Vecna ha demostrado ser el villano más interesante de la popular serie de Netflix. Lo que quizás no sabías es que está inspirado en un villano clásico del terror que se volvió conocido en los 80. Presentado en la cuarta temporada, Vecna comienza a matar a personas aparentemente al azar en Hawkins a través de una serie de visiones aterradoras y una demostración brutal de sus poderes.

A medida que avanzaba la temporada, se reveló que era el sujeto original de los experimentos del Dr. Brenner, Henry Creel. También el responsable de todos los ataques del Mundo del Revés a la ciudad tras ser enviado allí por Once. En la última temporada de Stranger Things, Jamie Campbell Bower regresa para retomar su icónico papel que causó tanta sensación.

El villano que redefinió el terror en Hawkins

Sobre las intenciones del villano, Vecna reveló que busca conectar a un cierto número de niños a su "mente colmena" para comenzar a transformar la realidad en el Mundo del Revés. Y es que Jamie Campbell Bower ha comentado información interesante relativa a la quinta temporada de Stranger Things. Antes de profundizar en el motivo de su regreso, la estrella recordó la forma en que su villano ha evolucionado desde que comenzó a interpretar al personaje.

Mientras admitía que tenía que "ser cauteloso con lo que podía revelar", el actor explicó que cuando hizo el casting por primera vez para la serie, le dieron varios ejemplos de influencias clave para la construcción del guion. La primera de las cuales era de la adaptación de Hellraiser de Clive Barker, mientras que otra se refería a Primal Fear, el filme protagonizado por Richard Gere y Edward Norton:

Luego me dieron algunos rostros ficticios para la serie y me preguntaron si quería conocer a Matt y Ross. Cuando me preguntaron si quería conocerlos, empecé a crear esta idea, que empezó con Will Byers en el centro. Un poco de Stranger Things aquí y allá, y luego se empezó a incluir otros iconos del terror que conocemos. Jamie Campbell Bower, sobre la creación de Vecna

Dicho esto, Jamie Campbell Bower confesó que este nivel de preparación llegó "incluso antes de saber quién era el personaje" y que se basaba en "solo dos páginas del guion". Aun así, se encontró llevando sus primeras ideas conceptuales a su primera reunión con los hermanos Duffer. Así que sí, el parecido de Vecna con Pinhead no es casualidad. Aunque no recordaba si realmente les mostró a los creadores de Stranger Things toda su preparación inicial, sí que adelantó que el público tendrá que esperar para ver cómo ha cambiado su conocimiento del personaje en la última temporada.