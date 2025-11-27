Los servicios de Netflix se bloquean cinco minutos después del estreno de la temporada final de 'Stranger Things'

A pocos minutos del lanzamiento de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', la plataforma de Netflix sufrió una caída inesperada que dejó a miles de espectadores sin poder reproducir los nuevos episodios en sus televisores. El fallo se produjo el jueves 27 de noviembre y desató una oleada inmediata de quejas en redes sociales por parte de usuarios de distintos países. El portal Downdetectorregistró más de 14.000 avisos solo en Estados Unidos, mientras que en la India también se notificaron cientos de errores de conexión. Según explicó la compañía en un comunicado recogido por Reuters, el problema afectó de forma breve a dispositivos de televisión y se resolvió por completo en apenas cinco minutos.

Netflix se bloquea minutos antes del estreno final de 'Stranger Things'

El colapso recordó a incidencias anteriores sufridas por la plataforma durante grandes eventos en directo y otros estrenos masivos, incluido el cierre de la cuarta temporada de la misma serie en 2022. De hecho, el propio Ross Dufferaseguró que se había aumentado el ancho de banda en un 30% para evitar problemas de este tipo. El estreno llega tras tres años de producción y en un momento de expectación máxima, con un anunciado salto temporal en la trama y una temporada que promete ser la más oscura hasta la fecha. El reparto original, encabezado por Millie Bobby Brown, afronta así su despedida definitiva de una serie que marcó a toda una generación.

'Stranger Things 5': fechas y horarios en España para la temporada final de Netflix

Tras el estreno esta madrugada de los primeros 4 episodios de esta temporada final de 'Stranger Things', habrá que esperar un mes después, el 25 de diciembre, llegarán tres capítulos más coincidiendo con la Navidad, una fecha estratégica para reunir a los fans en familia alrededor de la pantalla. Finalmente, el 31 de diciembre de 2025, Netflix lanzará el episodio definitivo, que servirá como cierre absoluto a casi una década de aventuras en Hawkins. En comparación con temporadas anteriores, donde se optaba por una división en dos bloques, la decisión de repartir esta última entrega en tres tandas responde a la intención de maximizar el impacto narrativo y mediático. Así, 'Stranger Things' se despedirá con una estructura novedosa, manteniendo la expectación durante varias semanas. En España, los episodios estarán disponibles a primera hora de la madrugada, consolidando la tradición de maratones nocturnos entre los fans más fieles de la serie.