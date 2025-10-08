Una streamer retransmite en directo el nacimiento de su hija ante decenas de miles de espectadores

El mundo del streaming no deja de romper barreras y redefinir los límites entre lo público y lo privado. La creadora de contenido Fandy, conocida por sus retransmisiones de World of Warcraft, ha protagonizado uno de los momentos más insólitos de la historia de Twitch al emitir en directo el nacimiento de su hija. Lo que comenzó como una retransmisión habitual terminó convirtiéndose en un evento viral que reunió a casi 30.000 espectadores simultáneos.

Durante la emisión, Fandy compartió con su comunidad el proceso completo de su parto mediante un parto en el agua, interactuando con los usuarios del chat e incluso bromeando entre contracciones. Acompañada por su pareja y sus amigos, la streamer convirtió uno de los momentos más íntimos de su vida en una experiencia compartida con miles de seguidores.

El CEO de Twitch felicitó a Fandy en pleno directo

El momento no solo sorprendió a la comunidad, sino también a la propia plataforma. En medio de la retransmisión, Dan Clancy, CEO de Twitch, apareció en el chat para felicitar personalmente a Fandy. Poco después, la creadora anunció el nacimiento de su hija, a la que ha llamado Luna.

El acontecimiento ha generado un intenso debate sobre los límites del contenido IRL y hasta qué punto las experiencias personales pueden compartirse en directo. Mientras muchos elogiaron la naturalidad y el valor de Fandy por mostrar un momento tan humano, otros se mostraron sorprendidos de que Twitch permitiera emitir un parto en vivo.

La retransmisión ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados y atípicos en la historia de la plataforma.