DC Studios anuncia una inesperada nueva adaptación de 'V de Vendetta' que sorprende

Aunque parezca sorprendente, V de Vendetta volverá a colocarse en el centro de la atención con una nueva adaptación que nadie esperaba y que estará respaldada por DC Studios. Si bien el primer capítulo del DCEU pretende sentar las bases del nuevo universo de superhéroes de DC en cine y televisión, aún se siguen revelando más proyectos que llegarán próximamente. Este último traerá de vuelta a un personaje que no ha aparecido en pantalla desde 2005.

Al parecer, Variety ha sugerido que DC Studios está desarrollando una serie de televisión de V de Vendetta que llegará a HBO Max, con James Gunn y Peter Safran como productores ejecutivos. También se ha confirmado que Pete Jackson está a cargo del guion. Por ahora, Warner Bros. TV, HBO y DC Studios no han emitido ningún comentario al respecto de este anuncio.

Una nueva versión de 'V de Vendetta' en HBO Max

Dicho esto, Ben Stephenson será productor ejecutivo del nuevo proyecto de V de Vendetta junto con Leanne Klein, de Wall to Wall Media, filial de Warner Bros. Television Studios UK. La adaptación se basa en la popular serie de cómics que fue escrita por Alan Moore y dibujada por David Lloyd en 1982.

Ambientada en un futuro no muy lejano, en una Gran Bretaña distópica que se encuentra bajo el control del partido fascista Norsefire, la serie de cómics explora el plan del misterioso anarquista V en su lucha por derrocar al gobierno. Evey Hammond se une a él después de que la rescate de la policía secreta británica. Como bien sabrás, esta historia ya tuvo una adaptación en la película homónima que recaudó casi 135 millones de dólares en todo el mundo.

Protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman como V y Evey, respectivamente, la película fue dirigida por James McTeigue, con guion de las hermanas Wachowski. Estas últimas son especialmente conocidas por su participación en Matrix. Además, fue muy bien recibida por la crítica en una época en que las adaptaciones de cómics eran mucho más limitadas. Sin embargo, no es la primera vez que se intenta llevar a la televisión una serie basada en V de Vendetta.

En otoño de 2017, Channel 4 estaba considerando producir una serie basada en el cómic, pero el proyecto nunca llegó a concretarse. Dada la naturaleza de la historia, V de Vendetta probablemente pertenecería al universo Elseworlds de DC Studios, en lugar de desarrollarse dentro de la línea temporal del DCEU que ahora controla James Gunn. Esto sería similar a la realidad de Batman de Matt Reeves, que también dio origen a la serie protagonizada por el Pingüino en HBO.