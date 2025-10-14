Piqué le confiesa a Plex quién es el futbolista que más "le ha humillado" y la mayoría ni le recordará

El crecimiento que ha experimentado la industria de la creación de contenido ha provocado que personalidades de otros sectores se interesen por ella. Dentro de esta tendencia, uno de los mundos que parece haber casado mejor con los directos y los vídeos es el del fútbol.

Para comprobarlo solo hay que fijarse en la tendencia existente de futbolistas, tanto en activo como retirados, que aparecen en el trabajo de los creadores de contenido. El último ejemplo es Piqué y Marcelo, que han grabado un vídeo de Plex para celebrar su llegada a la Kings League.

En este el youtuber aprovechó para hacer algunas preguntas a las leyendas de FC Barcelona y Real Madrid, dejando una respuesta de lo más interesante por parte del exblaugrana al revelar cuál ha sido el jugador que más “la ha humillado” en un partido.

El jugador del Osasuna que dejó marcado a Piqué

La cuenta de todo.twitch ha sido la encargada de recoger las declaraciones del central, que lejos de mencionar algún jugador del Real Madrid o de otros gigantes del fútbol europeo, se quedó en la liga española para recordar a un delantero del Osasuna.

Lo cierto es que la historia tiene miga. Según cuenta Piqué, durante el día del partido, que se jugó por la noche, hizo tanto frío que el césped y la tierra de debajo se congelaron, haciendo que jugar con las botas con tacos fuese casi imposible.

Mientras los jugadores del conjunto catalán se resbalaban por culpa de ese efecto cemento que se había creado, los del Osasuna demostraron su experiencia en su campo saliendo con botas con multitacos, que son las que se utilizan en superficies duras.

Esta ventaja permitió que los de Pamplona se impusiesen por 3 a 2 en ese encuentro con un doblete de Dejan Lekić, el delantero al que Piqué se refirió en su respuesta. “Parecía un juvenil. Al lado tenía a Puyol, que tres cuartos de lo mismo, y este delantero metió dos goles... le hicimos internacional, ese día fue balón de oro”, describió Piqué para explicar la inferioridad que sintió.