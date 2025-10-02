Una teoría sugiere que 'Star Wars' está preparando en secreto una guerra civil mandaloriana

Una emocionante teoría de Star Wars sugiere que The Mandalorian & Grogu podría preparar un nuevo conflicto civil. En la tercera temporada de The Mandalorian, el planeta natal de los mandalorianos fue finalmente recuperado de la facción liderada por Moff Gideon. Sin embargo, The Mandalorian & Grogu podrían revelar que esa división aún persiste.

Hace poco se lanzó el primer tráiler de The Mandalorian & Grogu, que presenta el avance de la nueva aventura cinematográfica de Din Djarin junto a su hijo adoptivo. A pesar de presentar nuevas amenazas, aún quedan algunas preguntas clave tras la revelación de este tráiler. Ahora, una teoría sugiere que los intereses de los principales protagonistas podrían ser más personales de lo que se intuía, sobre todo si entra en juego un conflicto político en Mandalore.

'The Mandalorian & Grogu' apunta a ser el próximo gran estreno de 'Star Wars'

Sin embargo, aún no se ha determinado quién será el villano principal del filme. El tráiler confirma que Din Djarin se enfrenta al Imperio y, por alguna razón desconocida, a Rotta, el hijo de Jabba el Hutt. Al mismo tiempo, aún no se ha visto a Jonathan Coyne, quien ha sido elegido para interpretar a un señor de la guerra imperial desconocido.

La realidad es que la franquicia no está destacando a los principales enemigos de The Mandalorian & Grogu, y mucho menos a uno predominante como el que apareció en The Mandalorian en la forma de Moff Gideon. Teniendo en cuenta algunos rumores que sugieren que Death Watch puede tener un papel en esta película, puede que su participación tenga mucho sentido.

A fin de cuentas, era un grupo extremista que se negó a ceder ante el cambio pacifista de Mandalore durante la República y las Guerras Clon. Por otro lado, liderada por Pre Vizsla, la Guardia de la Muerte estaba decidida a devolver a Mandalore su antigua gloria. Pues bien, una teoría que resulta interesante sugiere que podría haberse dividido en varios grupos. Esto les daría la oportunidad de doblegarse ante la nueva potencia galáctica.

Además, Star Wars Rebels reveló que algunos mandalorianos colaboraron con el Imperio, optando por unirse al régimen en lugar de esconderse. Suponiendo que algunos miembros de Death Watch consiguieron sobrevivir, esto le daría a Din Djarin y Grogu el impacto emocional que necesitan con una guerra a escala civil. Después de todo, aún queda mucho por revelar sobre The Mandalorian, que podría desarrollarse en la próxima película de Star Wars.