La tercera temporada de 'La Casa del Dragón' sugiere un cambio importante respecto al libro

Los avances promocionales que se han publicado de la tercera temporada de La Casa del Dragón han confirmado lo que parece ser un cambio significativo con respecto al personaje de Rhaenyra Targaryen en los libros escritos por G. R. R. Martin. Si bien la serie de fantasía se ha convertido en un éxito, no ha estado exenta de críticas relacionadas con si se ajusta al canon establecido o no. Lo cierto es que HBO se ha tomado importantes libertades creativas sobre Poniente, algunas de las cuales el propio autor ha criticado.

En este sentido, el personaje de Rhaenyra Targaryen, que es interpretado por Emma D'Arcy, se ha convertido en el centro de muchos de los cambios más importantes de La Casa del Dragón. Ciertamente no fue la peor gobernante Targaryen, pero esta figura que parece relativamente inocente no es como se la recordaba en Poniente. Además, se muestra a Rhaenyra expresando un peculiar "deseo" de luchar en la segunda temporada, un cambio que la tercera temporada de La Casa del Dragón parece haber adoptado.

El nuevo rumbo de Rhaenyra en la tercera temporada

Ya se sabía que Rhaenyra probablemente llevaría una espada en la tercera temporada de La Casa del Dragón, ya que Emma D'Arcy reveló que le había pedido a Ryan Condal que permitiera a su personaje llevar una. Aun así, la idea se sustentaba por motivos meramente accesorios: la intención era no pelear. Al igual que la mayoría de los personajes masculinos en esta época medieval, la actriz tendría un lugar donde colocar las manos para mejorar su postura en escenas de tensión. Es un gesto que implica autoridad y tiene cierto sentido para los personajes de Poniente.

Curiosamente, un nuevo póster de la tercera temporada la muestra no solo sosteniendo una espada como en el pasado, sino blandiéndola en señal de acción. Esto implica que el personaje de Emma D'Arcy podría entrar en combate. Además, la presencia de la espada en el material promocional indica que el uso del arma por parte de Rhaenyra será central en los próximos episodios. También supone una señal de que La Casa del Dragón se compromete con los cambios que afectan a Rhaenyra.

Desde que los avances comenzaron a circular, se ha debatido mucho sobre si la versión original de Rhaenyra Targaryen en el libro portaba una espada o no. Lo cierto es que descubrir la verdad definitiva es complicado, ya que la novela no tiene una narrativa tradicional como los demás libros que forman parte de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Dicho esto, sí que se intuye que su rol era puramente estratégico.

Aun así, el arte oficial de Fuego y sangre muestra a Rhaenyra con una espada en el cinturón, por lo que muchos sugieren que incluir una espada no supone un enorme cambio. Eso sí, el arte nunca muestra a Rhaenyra con una espada de la forma en que aparece en el avance promocional. Lo más probable es que sea un arma simbólica. Es decir, una manera de transmitir su poder. La espada de Rhaenyra en la tercera temporada puede suponer un cambio con respecto a los libros, pero la verdadera pregunta es si realmente importa en el desarrollo de los acontecimientos.