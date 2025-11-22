Adiós a 'Juego de Tronos': esta épica de fantasía será la sorprendente sucesora de la serie de HBO Max

Prime Video tiene en desarrollo una épica serie de fantasía que, sin duda, tiene opciones claras de superar a Juego de Tronos por un aspecto clave. Basada en la exitosa obra literaria de George R. R. Martin, Juego de Tronos es considerada una de las mejores series fantásticas de todos los tiempos, sobre todo porque su papel fue clave al revolucionar el género para siempre.

Desde el estreno de Juego de Tronos en HBO Max, prácticamente todas las series de este género, como La Rueda del Tiempo o The Witcher, se han comparado inevitablemente con ella. Lo más probable es que Juego de Tronos siga siendo el referente con el que se medirán todas las series de fantasía en los próximos años, ya que la franquicia no ha dejado de crecer con varias producciones derivadas desde que se emitió su polémico final.

'Alas de sangre' será la nueva gran apuesta de Prime Video

Por supuesto, eso no implica que la serie no esté exenta de defectos. Ciertamente, otras series de alta fantasía tienen el potencial de superar a la serie insignia de HBO. En este sentido, una de las series de fantasía más prometedoras que llegará próximamente podría medirse con Juego de Tronos. Esto se debe a que Alas de sangre apunta a ser la adaptación literaria de fantasía más exitosa de esta década.

Escrita por Rebecca Yarrros, esta saga fantástica y romántica se ha convertido en un fenómeno que narra la historia de Violet Sorrengail, una joven que se ve obligada a ingresar en el Colegio de Guerra Basgiath para convertirse en jinete de dragón. Y es que posee muchos de los elementos necesarios para acabar convirtiéndose en una gran serie de fantasía.

Como podrás intuir, la historia incluye dragones, intriga política, romances prohibidos, traiciones imposibles y una trama cargada de tensión. Dado que los libros están dirigidos a un público adulto, no infantil ni adolescente, no faltan la violencia explícita ni algunos momentos algo subidos de tono. Por ese motivo, esta serie de características la asemejan más a Juego de Tronos que a muchas otras adaptaciones de fantasía.

Es imposible saber si Alas de sangre llegará a ser más popular que Juego de Tronos. Parece improbable, pero podría ser seria candidata. Y si se produce, sería por un aspecto en el que la nueva serie sin duda debe triunfar: las batallas de dragones. Aunque Juego de Tronos tiene escenas de batallas espectaculares de dragones, no eran el eje central de la serie. Siempre se trató más de la política. Sucede lo contrario en los libros de Rebecca Yarros, por lo que no tiene sentido adaptar Alas de sangre si los combates no están perfectamente en sincronía con efectos visuales de alto nivel.

Por lo tanto, es lógico pensar que el estudio a cargo esté dispuesto a invertir el dinero necesario en estos efectos y animación para crear emocionantes batallas de dragones entre los personajes principales y sus compañeros alados. La serie de Alas de sangre se encuentra actualmente en desarrollo y se están dando pasos importantes para iniciar la producción. Se espera un estreno inicial para 2027.