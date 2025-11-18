Novedad
The Game Awards 2025 revela todos sus nominados: estos son los candidatos a ser Juego del Año
El evento organizado por Geoff Keighley se celebrará el próximo 11 de diciembre para celebrar un gran año en la industria del videojuego
La nueva edición de The Game Awards 2025 ya ha presentado oficialmente a todos sus nominados, marcando el inicio de la recta final hacia una de las noches más influyentes del año para la industria del videojuego. El evento, conocido por sus anuncios de peso y por premiar tanto la innovación como la excelencia creativa, vuelve a reunir a títulos de enorme relevancia que han definido el panorama durante los últimos meses. La lista completa confirma la diversidad de propuestas que han marcado el año, desde producciones independientes sorprendentes hasta superproducciones que han liderado ventas y conversación en la comunidad.
Este año destaca especialmente por la presencia de numerosas categorías repletas de competencia directa, lo que anticipa una gala muy disputada. La variedad de géneros y estilos refleja el buen momento que vive el sector, con juegos que han apostado por narrativas ambiciosas, enfoques jugables arriesgados o avances técnicos que sitúan a la industria en un nuevo nivel. A medida que se acerca la gala, aumenta la expectación por conocer qué proyectos serán reconocidos y qué sorpresas podrán anunciarse durante la ceremonia, un elemento ya característico del evento.
Todos los nominados a The Game Awards 2025
Aunque habrá que esperar hasta el próximo 11 de diciembre para conocer a los vencedores de uno de los eventos más esperados del sector del videojuego, la ceremonia organizada por Geoff Keighley ya permite a todos los usuarios votar por sus títulos favoritos en las diferentes categorías que protagonizan los premios y que puedes revisar a continuación.
Juego del año
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong: Bananza
- Hollow Knight: Silksong
- Hades 2
- Kingdom Come: Deliverance II
Mejor dirección
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction
Mejor dirección artística
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor diseño de audio
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Silent Hill f
Mejor narrativa
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Mejor banda sonora
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Death Stranding 2: On the Beach
Mejor juego de continuidad
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Mejor juego indie
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Mejor debut de un juego indie
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Mejor juego de móviles
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Mejor juego de acción
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Mejor juego de aventura y acción
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Mejor juego RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
Mejor multijugador
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Mejor juego con soporte de la comunidad
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Mejor juego en innovación en accesibilidad
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Mejor juego familiar
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Mejor juego de lucha
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Mejor juego estrategia / simulación
- The Alters
- FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier’s Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Mejor juego de deportes / carreras
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Mejor adaptación (películas/series)
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- The Last of Us: Season 2
- Splinter Cell: Deathwatch
- Until Dawn
Mejor interpretación
- Ben Star - Verso en Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox - Gustave en Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii - Atsu en Ghost of Yotei
- Jennifer English - Maelle en Clair Obscur: Expedition 33
- Konatsu Kato - Hinako en Silent Hill f
- Troy Baker - Indy en Indiana Jones y el Gran Círculo
Juego más esperado
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Creador de contenido del año
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Mejor equipo eSports
- Gen.G - League of Legends
- NRG - Valorant
- Team Falcons - DOTA 2
- Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality - Counter-Strike 2
Mejor jugador de eSports
- brawk
- Chovy
- f0rsakeN
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
Mejor juego eSports
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Con todos los nominados ya revelados, comienza oficialmente el debate entre prensa, jurado y comunidad. The Game Awards 2025 apunta a ser una edición especialmente memorable, no solo por la calidad de los candidatos, sino también por el contexto de transición tecnológica que vive el medio con la llegada de nuevas plataformas y tendencias. La gala, como cada año, servirá no solo para premiar lo mejor de la industria, sino también para ofrecer una mirada a su futuro inmediato.
✕
Accede a tu cuenta para comentar