The Game Awards 2025 revela todos sus nominados: estos son los candidatos a ser Juego del Año

La nueva edición de The Game Awards 2025 ya ha presentado oficialmente a todos sus nominados, marcando el inicio de la recta final hacia una de las noches más influyentes del año para la industria del videojuego. El evento, conocido por sus anuncios de peso y por premiar tanto la innovación como la excelencia creativa, vuelve a reunir a títulos de enorme relevancia que han definido el panorama durante los últimos meses. La lista completa confirma la diversidad de propuestas que han marcado el año, desde producciones independientes sorprendentes hasta superproducciones que han liderado ventas y conversación en la comunidad.

Este año destaca especialmente por la presencia de numerosas categorías repletas de competencia directa, lo que anticipa una gala muy disputada. La variedad de géneros y estilos refleja el buen momento que vive el sector, con juegos que han apostado por narrativas ambiciosas, enfoques jugables arriesgados o avances técnicos que sitúan a la industria en un nuevo nivel. A medida que se acerca la gala, aumenta la expectación por conocer qué proyectos serán reconocidos y qué sorpresas podrán anunciarse durante la ceremonia, un elemento ya característico del evento.

Todos los nominados a The Game Awards 2025

Aunque habrá que esperar hasta el próximo 11 de diciembre para conocer a los vencedores de uno de los eventos más esperados del sector del videojuego, la ceremonia organizada por Geoff Keighley ya permite a todos los usuarios votar por sus títulos favoritos en las diferentes categorías que protagonizan los premios y que puedes revisar a continuación.

Juego del año

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong: Bananza

Hollow Knight: Silksong

Hades 2

Kingdom Come: Deliverance II

Mejor dirección

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Split Fiction

Mejor dirección artística

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Mejor diseño de audio

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Silent Hill f

Mejor narrativa

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Kingdom Come: Deliverance II

Silent Hill f

Mejor banda sonora

Hollow Knight: Silksong

Hades II

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yōtei

Death Stranding 2: On the Beach

Mejor juego de continuidad

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Marvel Rivals

No Man’s Sky

Mejor juego indie

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Mejor debut de un juego indie

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Megabonk

Mejor juego de móviles

Destiny: Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamusume: Pretty Derby

Wuthering Waves

Mejor juego de acción

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Hades II

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance

Mejor juego de aventura y acción

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Indiana Jones and the Great Circle

Hollow Knight: Silksong

Split Fiction

Mejor juego RPG

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance II

The Outer Worlds 2

Monster Hunter Wilds

Mejor multijugador

Arc Raiders

Battlefield 6

Elden Ring Nightreign

Peak

Split Fiction

Mejor juego con soporte de la comunidad

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Mejor juego en innovación en accesibilidad

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

Doom: The Dark Ages

EA Sports FC 26

South of Midnight

Mejor juego familiar

Donkey Kong Bananza

LEGO Party!

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing: CrossWorlds

Split Fiction

Mejor juego de lucha

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Mejor juego estrategia / simulación

The Alters

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles

Jurassic World Evolution 3

Sid Meier’s Civilization VII

Tempest Rising

Two Point Museum

Mejor juego de deportes / carreras

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing: CrossWorlds

Mejor adaptación (películas/series)

A Minecraft Movie

Devil May Cry

The Last of Us: Season 2

Splinter Cell: Deathwatch

Until Dawn

Mejor interpretación

Ben Star - Verso en Clair Obscur: Expedition 33

Charlie Cox - Gustave en Clair Obscur: Expedition 33

Erika Ishii - Atsu en Ghost of Yotei

Jennifer English - Maelle en Clair Obscur: Expedition 33

Konatsu Kato - Hinako en Silent Hill f

Troy Baker - Indy en Indiana Jones y el Gran Círculo

Juego más esperado

007 First Light

Grand Theft Auto VI

Marvel’s Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher IV

Creador de contenido del año

Caedrel

Kai Cenat

MoistCr1TiKaL

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Mejor equipo eSports

Gen.G - League of Legends

NRG - Valorant

Team Falcons - DOTA 2

Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang

Team Vitality - Counter-Strike 2

Mejor jugador de eSports

brawk

Chovy

f0rsakeN

Kakeru

MenaRD

Zyw0o

Mejor juego eSports

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Con todos los nominados ya revelados, comienza oficialmente el debate entre prensa, jurado y comunidad. The Game Awards 2025 apunta a ser una edición especialmente memorable, no solo por la calidad de los candidatos, sino también por el contexto de transición tecnológica que vive el medio con la llegada de nuevas plataformas y tendencias. La gala, como cada año, servirá no solo para premiar lo mejor de la industria, sino también para ofrecer una mirada a su futuro inmediato.