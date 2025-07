'The Witcher' prometía oscuridad, pero esta serie es mucho más intensa y aterradora

The Witcher llegó con mucha fuerza a Netflix, respaldada también por una saga literaria de culto y una popular franquicia de videojuegos, pero lo cierto es que, a pesar de su gran arranque, la serie no ha terminado de convencer a todos los amantes de la fantasía oscura. Muchos le acusan de contar con una narrativa irregular, constantes cambios de tono y por centrarse más en lo visual en el contenido. La consecuencia es que con el paso de las temporadas haya perdido fuelle.

Aun así, aunque esta propuesta haya podido llegar a defraudar, cuando hablamos de fantasía adulta, personajes profundos y ambientación densa hay una serie que no se puede ignorar. Esta combina mitología clásica, terror gótico y drama psicológico con una puesta en escena impecable que alimenta una narrativa muy sólida.

Penny Dreadful, una joya gótica que abraza la oscuridad

Penny Dreadful es una de esas series complicadas de etiquetar, pero tan distintas a todo lo demás que se vuelve imposible de olvidar. Ambientada en el Londres victoriano, reúne a personajes icónicos de la literatura como el Dr. Frankenstein, Dorian Gray o Drácula, reescribiendo su historia y llevándola mucho más allá de la mera fantasía o el horror. Aquí, los monstruos no solo dan miedo, sino que están diseñados para transmitir algo más al espectador.

La serie destaca por su guion cuidado, que sabe combinar los monólogos con los diálogos para que todo contribuya a crear una atmósfera única que nunca pierde el ritmo. Además, sabe aportar a lo sobrenatural el drama psicológico más puro, tratando temas como el dolor, la culpa o la pérdida sin renunciar a la acción, el horror y a la intensidad visual.

Precisamente su ambientación oscura acompaña a la perfección a la trama en todo momento, sabiendo tratar estos mitos clásicos con respeto, pero sin miedo a realizar los ajustes necesarios para conseguir que esta serie sea única.

Con tres temporadas, Penny Dreadful logra construir un universo completo, con una narrativa que se permite ser pausada y, al mismo tiempo, llena de tensión. Está disponible en SkyShowtime y, si lo que estás buscando es una fantasía oscura con verdadera personalidad y peso dramático, no puedes perdértela.