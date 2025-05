Tom Cruise explica cómo su hermana fue clave para trabajar en 'Rain Man' junto a Dustin Hoffman

Lo cierto es que Tom Cruise podría no haber conseguido su papel en Rain Man, pero su hermana terminó siendo la pieza clave que impulsó su carrera. El conocido actor contaba con ciertos éxitos a su espalda cuando comenzó a trabajar en Rain Man, una película que le permitió darse a conocer a un público mucho mayor.

En esta película, Dustin Hoffman interpreta a un personaje autista con una memoria e inteligencia excepcionales, pero con ciertas dificultades para poder socializar. Tom Cruise fue el encargado de interpretar a su hermano, que conspira para usar su conexión familiar para acceder a la herencia de su padre. La comedia dramática recibió críticas positivas y obtuvo cuatro Premios Óscar en total de las ocho nominaciones.

Cómo Tom Cruise llegó a 'Rain Man'

Y es que la participación de Tom Cruise en la película se debe, en gran parte, a su hermana. Él mismo explicó las extrañas circunstancias que lo llevaron a interpretar a Charlie Babbitt en Rain Man. El actor se encontraba en un restaurante de Nueva York junto a su hermana en 1984 cuando ambos se dieron cuenta de la presencia de Dustin Hoffman.

Estas fueron sus palabras:

"Ella me dijo que estaba Dustin Hoffman. Estaba pidiendo comida para llevar. Me dijo que fuese con él a saludar porque conocía sus películas. Y yo no me acerco a la gente, pero ella fue muy insistente. Al irme, Dustin Hoffman me dijo que quería hacer una película conmigo. Y así fue. Prácticamente un año después estaba involucrado en Rain Man".

Pues bien, Tom Cruise confesó que solo se decidió a acercarse a Dustin Hoffman cuando su hermana le dio un ultimátum. Podía presentarse él mismo o que ella lo hiciera por él. Con la intención de evitar la vergüenza, Tom Cruise se acercó a Dustin Hoffman, quien lo reconoció de inmediato.

El icónico actor invitó a Tom Cruise y a su hermana a verlo en Muerte de un viajante. Fue entonces cuando ambos actores decidieron trabajar juntos. Aunque es cierto que la actuación de Dustin Hoffman es la que suele recibir más reconocimiento con razón, Tom Cruise también merece tener cierto reconocimiento por su papel como Charlie Babbitt.