El tráiler de GTA 6 podría haber mostrado PS6 por primera vez

GTA 6 se ha convertido en uno de los juegos más esperados de los últimos años y no es para menos, Rockstar tiene una gran cantidad de obras de arte que no han pasado desapercibidas, como Red Dead Redemption II, juego que está nombrado como el mejor juego de la historia. Lamentablemente, la nueva entrega de Grand Theft Auto se ha retrasado hasta el año 2026, aunque afortunadamente, hace unos días has podido disfrutar del segundo y esperado tráiler oficial del juego. En esta ocasión, algunos usuarios se han percatado de lo que podría ser la primera aparición de la próxima PS6.

Así lo ha compartido el usuario MisterPXL en la red social de X, anteriormente conocida como Twitter. Ha sido ahí en donde ha compartido un par de imágenes en donde se puede ver una consola muy parecida a las máquinas actuales de Sony. Lógicamente, esto no tiene ningún tipo de peso o de veracidad, sino que más bien ha sido mostrado como una pequeña curiosidad de lo que podría ser en un futuro. Incluso el propio autor del tweet confirma que está hecho a modo de broma y tiene cero seriedad. Es algo lógico, puesto que todavía faltan unos cuantos años para disfrutar de la nueva consola de Sony, aunque el modelo es bastante creíble.

Como puedes ver en las imágenes, es un modelo bastante parecido a la consola actual de PlayStation, por lo que muchos usuarios se han tomado esto como un modelo a tener en cuenta para el lanzamiento de la máquina de próxima generación. Desde luego, PS6 es una de las grandes consolas que llegarán al mercado en los próximos años, por lo que valdrá mucho la pena prestar atención a todas las novedades que vaya saliendo con el paso de los meses. La nueva generación podría ofrecer un salto técnico increíble, al menos en cuanto a rendimiento de frames por segundo se refiere.

GTA 6 ofrecerá un mapa realmente grande

La nueva entrega de Rockstar no solo ha ofrecido el nuevo tráiler, sino que también han liberado una gran cantidad de información. Sin ir más lejos, se ha revelado que el mapa será realmente grande y estará dividido en zonas muy bien diferenciadas, cada una con su propia actitud y con sus personajes acordes al entorno que podrás encontrar. Desde luego, el retraso se ha confirmado que es para que GTA 6 llegue al estándar de calidad de Rockstar y si quieren superar lo visto en el segundo tráiler, esta entrega podría ser un antes y un después en el mundo de los videojuegos.

Veremos qué ocurre con el paso del tiempo, pero por el momento los jugadores seguirán esperando con muchas ganas el lanzamiento de GTA 6, el cual se presenta como firme candidato para convertirse en el mejor juego de la historia, puesto que actualmente ocupa otra entrega de Rockstar. La expectación es realmente amplia y todo parece indicar que las aventuras de Jason y Lucia vendrán para ponerte en una situación realmente complicada y divertida.