La última temporada de 'Stranger Things' continúa una tendencia preocupante en Netflix

Los primeros episodios de la quinta temporada de Stranger Things ya se estrenaron en Netflix. Lo más sorprendente es que continúan una tendencia preocupante en la plataforma de streaming. Debido a su inmensa popularidad, esta última temporada quizás sea la más esperada de la historia de la plataforma. Si a esto le sumas que se tiene en cuenta el final de suspense que dejó la cuarta, la última entrega de la serie está generando una expectación total.

Teniendo en cuenta el modelo de maratón que acostumbra a seguir Netflix, es posible que los espectadores ya hayan visto el final de los primeros episodios del cierre. La reacción hasta el momento parece ser positiva. Sin embargo, al observar otra métrica de reseñas de la serie, la quinta temporada de Stranger Things parece continuar una tendencia algo preocupante.

De un 97% a un 87%: la caída progresiva en las valoraciones de la crítica

La tendencia en cuestión se relaciona con la puntuación de la crítica en Rotten Tomatoes. Con el estreno de la nueva temporada, la puntuación de Stranger Things continúa su constante descenso. Los índices de popularidad no siempre lo son todo y parece no ser tan querida entre los críticos especializados. Como es evidente, las puntuaciones de la crítica se mantienen sólidas, pero es innegable que cada temporada de Stranger Things ha recibido críticas cada vez más negativas.

Desde el 97% en Rotten Tomatoes que tuvo la temporada debut de la serie, Stranger Things ha ido empeorando hasta llegar a tener una calificación de crítica del 87%. Este es el porcentaje más bajo entre todas las temporadas. Por supuesto, cabe destacar que el 87% sigue siendo una puntuación notable, lo que significa que casi nueve de cada diez críticos dieron una reseña positiva. Pero es innegable que la tendencia es decreciente. A lo largos de las última horas la puntuación ha ido fluctuando, así que el porcentaje no ha terminado de asentarse.

Queda por ver si la quinta temporada de Stranger Things evitará los problemas mencionados de series como Juego de Tronos. El primer volumen solo consta de cuatro episodios de los ocho previstos. Tres más se estrenarán en Netflix el día de Navidad de 2025, y el final de la serie, que será un largometraje, llegará una semana después, en Nochevieja.

Si los hermanos Duffer han logrado mantener cierto éxito continuado a lo largo del desarrollo de Stranger Things, no hay razón para creer que la serie no terminará con la nota alta que la mayoría del público espera. De hecho, incluso si los dos últimos volúmenes tienen una recepción crítica similar a la del primero, el final de la serie seguirá siendo uno que gustó a casi el 90% de los críticos que la vieron.