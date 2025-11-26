'Stranger Things' consigue un inesperado récord en streaming antes del estreno de la última temporada

La serie de Stranger Things ha logrado un récord de streaming poco común incluso antes del estreno de la última temporada. Y es que resulta otra hazaña más que se suma al éxito de la serie original más importante de Netflix. Lo que está claro es que el estreno de los episodios de la quinta temporada marca el principio del fin de la propuesta de ciencia ficción más seguida de los últimos años. Por ese motivo, el mundo se está preparando para decir adiós a una producción que supuso un fenómeno mundial.

Pero, según ha llegado a confirmar Netflix, la serie rompió un récord antes de que comience la carrera por conocer el final. Esto se debe a que Stranger Things se ha convertido en la primera serie de la plataforma en tener cuatro temporadas en el Top 10 global simultáneamente. A lo largo de la semana pasada, las cuatro temporadas se posicionaron en el Top 10 de las series de televisión en inglés más vistas.

El resurgimiento global de 'Stranger Things' antes de su final

Como es evidente, eso ha provocado que las cuatro temporadas se hayan posicionado en los mejores lugares en una docena de países alrededor del mundo, lo que confirma un resurgimiento global antes del próximo estreno de la última temporada. Este impresionante logro, nunca visto hasta ahora, no debería sorprender en demasía si se considera lo exitosa que ha sido la serie de Netflix.

En este sentido, la cuarta temporada de Stranger Things se convirtió en la tercera temporada de televisión en inglés más vista de la plataforma, con 1.838 millones de horas vistas y 140 millones de visualizaciones. Dicho esto, la cifra seguirá subiendo ahora que es más visible por haberse colocado en el Top 10. Lo que está claro es que este resurgimiento global indica que una enorme parte del público se está poniendo al día antes del cierre definitivo de Stranger Things.

Eso sí, con el plan de emisión parcial de los últimos episodios, el final de la serie aún tardará en llegar. Concretamente, se podrá disfrutar el próximo 31 de diciembre. Aunque la serie ya supone un éxito rotundo para la plataforma, el interés mundial que ha vuelto a despertar demuestra la importancia que tiene para Netflix. Los personajes de Stranger Things se han vuelto extremadamente queridos, algo que será difícil de replicar en la plataforma una vez que la serie finalmente llegue a su desenlace.

Con la serie consiguiendo otro gran logro para Netflix, Stranger Things sigue demostrando por qué se consolidará en la historia de la plataforma una vez que concluya. Independientemente de cómo se desarrollen los episodios finales, la serie ha dejado una huella imborrable en la cultura pop y ahora ha establecido otro récord en Netflix que solo alimenta más la expectación.