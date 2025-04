Últimas horas para conseguir estos 2 juegos gratis en GOG para siempre al cumplir una condición

GOG continúa su compromiso de regalar experiencias jugables a los usuarios de PC, y una vez más se ha aliado con Amazon Prime Gaming para poner al alcance de los suscriptores dos aventuras sin precio alguno. Si tienes ganas de enriquecer tu biblioteca virtual con nuevos títulos, este es el momento perfecto para aprovechar.

Ahora mismo, quienes forman parte de Amazon Prime Gaming pueden hacerse con Yes, Your Grace y Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut en GOG sin gastar nada. Eso sí, ten en cuenta que estas ofertas no durarán para siempre, ya que ambas promociones afrontan sus últimas horas disponibles en la tienda digital, por lo que solo se pueden reclamar hasta mañana mismo, 2 de abril, a las 23:59h (horario peninsular español).

Yes, Your Grace

Yes, Your Grace es un RPG de administración del reino, donde los solicitantes llegarán a tu sala del trono cada turno para pedir tu orientación y ayuda. Decidir si ayudarlos con sus problemas, o bien conservar recursos para asuntos más importantes. Recuerda: los suministros son limitados, y no todos tienen los mejores intereses del reino en el corazón...

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

En Deus Ex: Human Revolution interpretas a Adam Jensen, un ex especialista SWAT seleccionado para supervisar las necesidades defensivas de una de las empresas de biotecnología más experimentales de Estados Unidos. Tu trabajo es salvaguardar los secretos de la empresa, pero cuando un equipo de operaciones encubiertas irrumpe y mata a los mismos científicos que te contrataron para proteger, todo lo que pensabas que sabías acerca de tu trabajo cambia. Descubre una época de gran avance tecnológico, pero también una época de caos y conspiración. Los aumentos mecánicos del cuerpo humano dividieron a la sociedad entre quienes pueden pagarlos y los que no pueden. Fuerzas opue